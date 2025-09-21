La atención del fútbol se concentra en el Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal

El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París SG Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar este lunes su primer Balón de Oro.
La flor y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.
Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.