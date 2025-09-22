x

¡Escándalo en el Balón de Oro! Lamine Yamal sería el ganador pese a sus polémicas: a qué hora y dónde verlo

El Balón de Oro 2025 vuelve a la polémica: filtraciones señalan a Lamine Yamal como ganador pese a sus cuestionamientos fuera de la cancha. Le contamos la hora, dónde verlo y quiénes suenan como favoritos en la gala de París.

  • Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro 2025. FOTO X @madrid_total2
    Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro 2025. FOTO X @madrid_total2
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Este lunes, a las 2:00 p.m. hora de Colombia, con transmisión en vivo de Disney+, París volverá a convertirse en el epicentro del debate futbolístico mundial con la entrega del Balón de Oro. Un galardón que, lejos de generar consensos, llega envuelto nuevamente en polémica, como ocurrió en la edición pasada.

En 2024, las críticas estuvieron centradas en la ausencia de Vinícius Jr., a quien se le negó la distinción baja el supuesto argumento de sus “comportamientos antideportivos”. Doce meses después, la historia parece repetirse con un matiz curioso: ahora el gran favorito es Lamine Yamal, un jugador de apenas 18 años que también ha estado en el ojo del huracán por actitudes fuera de la cancha que han generado fuertes cuestionamientos.

Le puede interesar: La atención del fútbol se concentra en el Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal

Lo que se filtra desde París

Según versiones que circulan desde la capital francesa, el podio ya estaría definido: Lamine Yamal como ganador, Ousmane Dembélé en el segundo lugar y Vitinha en el tercero. Un orden que ha despertado críticas, por lo que muchos consideran un premio más a la narrativa mediática que a los méritos deportivos.

Dembélé y Vitinha han destacado no solo por su nivel futbolístico, sino también por su comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo. Ambos han sido piezas clave del PSG en una temporada en la que el club parisino no solo brilló en la Ligue 1, sino también en Europa. Mientras tanto, la candidatura de Lamine Yamal, pese a su innegable talento, despierta dudas en cuanto al mensaje que la organización envía al priorizarlo por encima de otros futbolistas con trayectorias más consolidadas.

El candidato del pueblo

Entre la afición y buena parte de la prensa internacional, la sensación general es que el galardón debería ir a manos de Ousmane Dembélé, quien acumula tanto méritos individuales como títulos colectivos. “Si no lo gana alguien del PSG, debería ser Raphinha”, opinan varios seguidores en redes, recordando la temporada notable del brasileño, más regular y consistente que la del joven Yamal.

Una gala con ausencias notorias

La polémica no solo rodea al ganador, sino también a los protagonistas que estarán (o no) en la ceremonia. Se rumora que ni el Real Madrid ni el PSG tendrían representantes directos en la gala, un hecho insólito considerando que ambos clubes han dominado titulares, títulos y debates en la última temporada.

Así, el Balón de Oro 2025 se acerca con la misma incertidumbre que cada año lo convierte en un espectáculo mediático aparte. La pregunta que todos se hacen es la misma: ¿se premiará el rendimiento deportivo o el peso mediático? Este lunes, París dará la respuesta, aunque lo que parece seguro es que, gane quien gane, la controversia seguirá escribiendo capítulos en la historia de este trofeo legendario.

Siga leyendo: VAR, penales fallados y remontadas: la fecha 12 de la Liga BetPlay tuvo de todo. Así quedó la tabla de posiciones

¿A qué hora es el Balón de Oro 2025 en Colombia?
La gala inicia a las 2:00 p.m. hora de Colombia y podrá verse en Disney+.
¿Quién es el favorito del público para el Balón de Oro 2025?
Muchos aficionados consideran que Ousmane Dembélé merece el premio por su gran temporada con el PSG.
¿Por qué es polémico el posible triunfo de Lamine Yamal?
El joven de 18 años ha sido cuestionado por actitudes fuera de la cancha, lo que divide opiniones sobre su reconocimiento.
