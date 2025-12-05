Paisas dio el primer golpe en la final de la Liga Profesional de Baloncesto; este viernes segundo juego en el Iván de Bedout

El quinteto de Paisas ganó con autoridad el primer juego de la final ante Cimarrones, apoyado por su público, que llegó en gran cantidad al Iván de Bedout y dejó la serie 1-0 a favor.
Los dirigidos por Daniel Seoane, ganaron 85-61 ante Cimarrones, con el lucimiento del norteamericano Ty-Shon Alexander, con 19 puntos, cinco rebotes y cinco de ocho lanzamientos de tres puntos convertidos.
Le puede interesar: Brandon Weatherspoon está convencido de lograr el bicampeonato con Paisas, arranca la final en el Iván de Bedout