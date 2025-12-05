x

Paisas dio el primer golpe en la final de la Liga Profesional de Baloncesto; este viernes segundo juego en el Iván de Bedout

El duelo entre Paisas y Cimarrones se disputará a las 7:00 de la noche. La serie va 1-0 a favor de los antioqueños. Conozca los detalles de la victoria, el camino al bicampeonato antioqueño y el horario del segundo crucial duelo en casa.

  • El norteamericano Marcus Crawford es una de las cartas fuertes de Paisas en la Liga Profesional de Baloncesto, en busca del bicampeonato. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 29 minutos
El quinteto de Paisas ganó con autoridad el primer juego de la final ante Cimarrones, apoyado por su público, que llegó en gran cantidad al Iván de Bedout y dejó la serie 1-0 a favor.

Los dirigidos por Daniel Seoane, ganaron 85-61 ante Cimarrones, con el lucimiento del norteamericano Ty-Shon Alexander, con 19 puntos, cinco rebotes y cinco de ocho lanzamientos de tres puntos convertidos.

Le puede interesar: Brandon Weatherspoon está convencido de lograr el bicampeonato con Paisas, arranca la final en el Iván de Bedout

También se lucieron Eric Crawford con 17 puntos, Léiner Moreno con 13 puntos y Brandon Weatherspoon con 11 cestas convertidas, para que los antioqueños tomarán la ventaja en la serie que sigue este viernes, a las 7:00 de la noche, en el Iván de Bedout.

Paisas, que quiere lograr el bicampeonato, dio un paso importante en su anhelo, y espera confirmar su poderío en la Liga, ya que es el equipo más efectivo en la temporada, gracias al aporte de los norteamericanos, entre ellos Weatherspoon, Ty-Shon Eric y Marcus Crawford.

El duelo de este viernes será a las 7:00 de la noche, en el Iván de Bedout, hay que recordar que será campeón, el equipo que logre tres victorias, de las cinco programadas, en la final.

Tras el compromiso, los dirigidos por Daniel Seoane viajarán a Chocó para los duelos como visitante, previstos para martes 9 y miércoles 10 de diciembre. Si es necesario un quinto juego se regresará al Iván de Bedout.

Hay que recordar que el semestre pasado fue igual y Paisas se coronó campeón en Villavicencio, ya que la final fue ante Caimanes del Llano.

Siga leyendo: “Desde hoy no hago parte de Paisas”: Juan Diego Tello se desvinculó antes de la final contra Cimarrones

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el marcador actual de la serie final entre Paisas y Cimarrones?
El equipo de Paisas lidera la serie 1-0 tras ganar el primer juego con un marcador de 85-61. El equipo antioqueño busca una segunda victoria en casa antes de viajar al Chocó para disputar los siguientes duelos como visitante.
¿Quién fue el jugador más destacado de Paisas en el primer juego?
El estadounidense Ty-Shon Alexander fue la figura del partido, anotando 19 puntos y demostrando alta efectividad en los lanzamientos de tres puntos. Alexander es una pieza clave en la estrategia del entrenador Daniel Seoane
¿Cuándo y dónde se juega el segundo partido de la final de baloncesto?
El segundo juego de la serie final se disputará este viernes a las 7:00 de la noche. La sede será nuevamente el coliseo Iván de Bedout en Medellín, donde Paisas buscará acercarse a su objetivo de lograr el bicampeonato de la liga.
