Junta del Banco de la República realizará este viernes su última reunión de política monetaria, ¿qué pasaría con las tasas de interés?

La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá este viernes para decidir sobre las tasas de interés. Se trata de la última reunión de política monetaria del año. Los analistas tienen algo claro: el panorama económico de una inflación estancada y una incertidumbre por un posible incremento del salario mínimo, no permitirán una reducción de la tasa de intervención. De acuerdo con la encuesta Citi, que recoge las expectativas de 26 entidades financieras y centros de pensamiento, el consenso del mercado apunta a que el banco central mantendrá la tasa de interés en su nivel actual, 9,25%. Este escenario refuerza la percepción de que el espacio para recortes adicionales se ha reducido de manera significativa. Entérese: Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”: gerente de BanRep

La tasa se mantiene en 9,25% desde abril de 2025

La última vez que el Banco de la República redujo su tasa de interés fue el 30 de abril de 2025, cuando la Junta Directiva decidió un recorte de 25 puntos básicos, dejándola en 9,25%. En ese momento, la decisión respondió a señales de moderación en la inflación y a una economía que comenzaba a mostrar mayor estabilidad, lo que permitió un alivio limitado en la política monetaria. Desde entonces, la tasa se ha mantenido sin cambios durante varios meses. El principal motivo ha sido la persistencia de una inflación elevada, junto con presiones fiscales que han dificultado un mayor control de los precios y han obligado al banco central a actuar con cautela.

Inflación, déficit fiscal y salario mínimo frenan recortes

Aunque el Gobierno ha insistido en la necesidad de reducir las tasas para estimular el crédito y el consumo, el Banco de la República ha optado por una postura prudente. La autoridad monetaria ha priorizado mantener la tasa estable en 9,25% para evitar un repunte inflacionario y asegurar que los precios converjan gradualmente hacia la meta del 3%. El estancamiento de la inflación sigue siendo un factor de presión. Según la previsión de los encuestados por Citi, la inflación cerraría 2025 en 5,35%, lo que implicaría un aumento de 15 puntos básicos frente al dato de 2024. Consulte: Luis Fernando Mejía anticipa alza en tasas de interés del Banco de la República para 2026: “subirán al menos en tres ocasiones” A esto se suma el impacto de los incrementos del salario mínimo, que para este año se espera sea de dos dígitos y superior al 10%, un elemento que añade presiones adicionales sobre los costos y las expectativas de precios.

Riesgo de subidas de tasas en el primer semestre de 2026