Junta del Banco de la República realizará este viernes su última reunión de política monetaria, ¿qué pasaría con las tasas de interés?

La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá este viernes para decidir sobre las tasas de interés. Se trata de la última reunión de política monetaria del año. Los analistas tienen algo claro: el panorama económico de una inflación estancada y una incertidumbre por un posible incremento del salario mínimo, no permitirán una reducción de la tasa de intervención.
De acuerdo con la encuesta Citi, que recoge las expectativas de 26 entidades financieras y centros de pensamiento, el consenso del mercado apunta a que el banco central mantendrá la tasa de interés en su nivel actual, 9,25%. Este escenario refuerza la percepción de que el espacio para recortes adicionales se ha reducido de manera significativa.
