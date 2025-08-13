Banco de la República transferirá recursos a la Nación en 2025 equivalentes a una reforma tributaria

El Banco de la República vive su mejor racha en, por lo menos, la última década. El año pasado marcó un hito con utilidades récord de $10,04 billones, lo que permitió girar al Gobierno nacional la mayor transferencia en su historia reciente: $9,12 billones.
Bajo esta perspectiva, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, apunta a que las transferencias a la Nación en 2025 sean de $12,5 billones, que sería un monto superior al proyecto de tributaria hundida de Ricardo Bonilla y representaría al menos 50% de la meta máxima de financiación de la reforma de Germán Ávila.
Puede leer más: Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República
“El año pasado las utilidades fueron algo más de $10 billones, que se trasladaron al Gobierno, y este año ya vamos en poco más de $8 billones”, señaló Villar.