Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento para Colombia en 2,4% impulsada por consumo e inversión

El Banco Mundial mantuvo en 2,4 % su proyección de crecimiento económico para Colombia en 2025, al destacar que el consumo privado y la inversión continúan siendo los principales motores del Producto Interno Bruto (PIB). El informe regional del organismo multilateral señala que el país registrará un mejor desempeño que en 2024, impulsado por la moderación de la inflación y una gradual recuperación de la demanda interna.
De acuerdo con el Informe para América Latina y el Caribe, la entidad con sede en Washington elevó levemente su estimación de crecimiento regional al 2,3 % para 2025, frente al 2,2 % proyectado para 2024.
Sin embargo, advirtió que la recuperación sigue siendo moderada debido a las altas tasas de interés globales, la baja inversión y el escaso margen fiscal en la mayoría de los países.
