BanRepública advirtió que “es posible que meta de inflación del 3% durante 2027 no se cumpla”

Colombia completaría seis años consecutivos sin cumplir la meta de inflación del Banco de la República y podría sumar un séptimo en 2027. Así lo advirtió Leonardo Villar, gerente general del Emisor, durante su intervención este martes ante la Comisión Tercera del Senado, en la que explicó los factores que han frenado la reducción de los precios y aumentado las presiones sobre la economía.
La meta de inflación se mantiene en 3%, un nivel que el Banco de la República considera compatible con la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, el comportamiento de los precios se apartó de esa trayectoria durante el segundo semestre de 2025 y, con mayor intensidad, desde comienzos de 2026.
“Es posible que el año entrante tampoco se cumpla en sentido estricto, aunque podríamos estar dentro de la franja alrededor de más o menos un punto porcentual alrededor de ese 3%”, explicó Villar.
El gerente del Emisor precisó que la estrategia de política monetaria continúa orientada a lograr que la inflación converja hacia el objetivo. No obstante, reconoció que el comportamiento reciente de los precios dificulta alcanzar esa meta en el corto plazo.
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