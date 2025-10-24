Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

Usuarios de Bancolombia reportan en redes sociales fallas desde las 3:00 a. m. de este 24 de octubre en la aplicación de la entidad y en la de Nequi, así como en los cajeros automáticos.

Lea también: Por caída de Amazon, Bancolombia, Nequi y otras apps están fuera de servicio: esto es lo que se sabe

En Downdetector, una plataforma en línea que informa en tiempo real sobre el estado de los servicios digitales, se registraron 289 reportes hasta las 6:43 a. m., de los cuales un 71 % corresponden a problemas de acceso desde dispositivos móviles, un 19 % a fallas al iniciar sesión y un 10 % a inconvenientes en los cajeros automáticos. Las ciudades con mayores reportes de fallas son Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Buenaventura y Bogotá.

En algunas imágenes publicadas se observa uno de estos cajeros con un letrero que dice: “Cajero temporalmente fuera de servicio”.