Grupo Cibest reportó utilidades récord de $5,7 billones y un repunte del 23% a corte del tercer trimestre

El Grupo Cibest, matriz que agrupa a Bancolombia, Nequi, Wenia, Wompi, Renting, Bancoagrícola, Banistmo, Bam y demás negocios complementarios en Colombia, Guatemala, El Salvador y Panamá, logró el mejor tercer trimestre acumulado de su historia. La entidad reportó una utilidad por $5,7 billones con corte al tercer trimestre de 2025, cifra que representa un crecimiento de 23% frente al mismo periodo de 2024, cuando llegaron a $4,6 billones en el acumulado. Solo para el tercer trimestre de este año, entre julio y septiembre, el Grupo Cibest registró ganancias por $2,1 billones, principalmente como consecuencia de la reducción en las provisiones “dada la mejora continua en la calidad de los activos”. Entérese: Sancionan a Sayco por abuso de posición dominante y le ordenan proteger derechos de autores en Colombia Mauricio Botero, vicepresidente financiero y de estrategia del Grupo Cibest, informó que “este ha sido el mejor trimestre en términos de monto y utilidades de la historia de esta organización, lo que equivale a una rentabilidad del patrimonio de más de 20%, que en el acumulado llega a 18%”. Los activos totales del Grupo cerraron este trimestre en $375 billones, con un crecimiento de 6% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el patrimonio del conglomerado alcanzó los $42 billones al cierre de septiembre, 3,6% más que hace un año.

Saldo en cartera de $280 billones

Con corte al tercer trimestre, el conglomerado registró que su saldo de cartera asciende a $280 billones, de los cuales 76% corresponde a Colombia y 24% a Centroamérica. Lo anterior es explicado por la entidad gracias a que, “por medio de los bancos y otros negocios financieros, es el aliado para los distintos sectores de la actividad productiva en los proyectos que traen crecimiento, innovación, empleo y calidad de vida de las personas”. Le puede gustar: Bancolombia restablece servicios con tarjetas y en puntos físicos; sigue el fallo en cajeros y plataformas digitales Además, el Grupo Cibest cuenta con $281 billones en depósitos, lo que refleja un crecimiento de 8,3% frente 2024. Añadieron que, para seguir fortaleciendo la experiencia en canales digitales y las herramientas para gestionar los riesgos y asegurar la disponibilidad de los servicios, la compañía está invirtiendo más de $763.000 millones en este año. Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest y de Bancolombia, dijo que “los resultados son la muestra del trabajo que hacemos para acompañar al tejido productivo de los países en los que operamos y a las personas con un ecosistema de soluciones financieras que los apoyan en sus necesidades, pero que además muestran el valor que generamos a inversionistas, clientes, empleados y a la sociedad en general”.

Resultados en acciones

Grupo Cibest informó que, desde que anunciaron la creación del conglomerado, en octubre de 2024, la valorización de la acción ordinaria ha sido cercana a 70%, en el caso de la preferencial es de alrededor de 65% y en el ADR listado en la bolsa de Nueva York el crecimiento supera 85%. Todo esto es con relación a los más de 51.000 accionistas que tiene la compañía.

Además, la entidad ya ejecutó ya alrededor de 27% de su programa de recompra anunciado al mercado, con más de siete millones de acciones readquiridas, entre ordinarias, preferenciales y ADR.

Nequi da ganancias por primera vez