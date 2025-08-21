¿Quiere trabajar en Bancolombia? La compañía busca más de 460 talentos en Colombia: conozca cómo aplicar

En su afán por atraer al mejor talento, Bancolombia dio a conocer que aperturó una convocatoria con 460 vacantes a nivel nacional en áreas como ciencias sociales, sistemas, derecho, ciencias económicas y administrativas, comunicación y diseño, entre otras. Estas ofertas van dirigidas tanto para estudiantes que deseen realizar sus prácticas allí en las áreas mencionadas como para profesionales que estén buscando dar su salto en vida laboral hacia una empresa líder del sector financiero. Julián Mora Gómez, vicepresidente Corporativo de Bancolombia, manifestó a través de esta convocatoria que, “en Bancolombia, pensar en grande es más que una filosofía: es una forma de construir país. Cada vacante representa una oportunidad para que el talento colombiano transforme realidades, crezca con propósito y aporte al bienestar colectivo. Aquí, cada voz importa y cada idea tiene el poder de generar impacto”. Le puede interesar: Trabajo en Medellín y Bogotá: compañía de origen francés tiene ofertas en call center, ventas y administración

¿En qué sectores y donde están distribuidas las vacantes ofertadas por Bancolombia a nivel naciona

Con su filosofía de “pensar en grande”, Bancolombia busca atraer talento que aporte al desarrollo sostenible y la innovación financiera. FOTO: CORTESÍA

De los 109 cargos que se requieren en áreas comerciales y administrativas, 15 de ellos se cubrirán a través de procesos de formación tipo semillero. Estos programas, presentes en 27 ciudades del país, entre ellas Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Neiva y Pereira, buscan preparar talento joven para desempeñarse en funciones relacionadas con la atención en sucursales, como asesores de servicios, gestores comerciales y direccionadores. A estas oportunidades se suman 236 vacantes dirigidas a estudiantes que requieran prácticas profesionales en campos como ciencias sociales, sistemas, derecho, ciencias económicas y administrativas, comunicación y diseño, entre otras disciplinas. El banco resalta que el perfil ideal son universitarios con interés en crecer y potenciar su desarrollo profesional dentro del sector financiero. De igual forma, la entidad tiene abiertas 103 vacantes temporales, de las cuales 11 corresponden a labores administrativas y 92 a puestos en sucursales. Además, Bancolombia está en la búsqueda de perfiles permanentes en liderazgo y especialidades estratégicas como analítica, tecnología, transformación digital y experiencia de cliente. Estas posiciones están concentradas principalmente en Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, y representan una opción para profesionales que deseen impulsar la innovación en la banca. Lea más: Los bancos que más dinero ganaron y perdieron en el primer semestre de 2025

¿Cómo aplicar a las vacantes de Bancolombia?

: Las vacantes de Bancolombia incluyen opciones temporales, permanentes y de formación tipo semillero en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. FOTO: CORTESÍA