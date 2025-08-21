¿Quiere trabajar en Bancolombia? La compañía busca más de 460 talentos en Colombia: conozca cómo aplicar

En su afán por atraer al mejor talento, Bancolombia dio a conocer que aperturó una convocatoria con 460 vacantes a nivel nacional en áreas como ciencias sociales, sistemas, derecho, ciencias económicas y administrativas, comunicación y diseño, entre otras.
Estas ofertas van dirigidas tanto para estudiantes que deseen realizar sus prácticas allí en las áreas mencionadas como para profesionales que estén buscando dar su salto en vida laboral hacia una empresa líder del sector financiero.
Julián Mora Gómez, vicepresidente Corporativo de Bancolombia, manifestó a través de esta convocatoria que, “en Bancolombia, pensar en grande es más que una filosofía: es una forma de construir país. Cada vacante representa una oportunidad para que el talento colombiano transforme realidades, crezca con propósito y aporte al bienestar colectivo. Aquí, cada voz importa y cada idea tiene el poder de generar impacto”.
