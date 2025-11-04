Bancolombia y Nequi harán mantenimientos: estas son las horas en que no funcionarán las aplicaciones

Esta semana, los usuarios de Bancolombia y Nequi deberán prepararse para breves interrupciones en sus servicios digitales debido a mantenimientos programados que buscan reforzar la seguridad, estabilidad y rendimiento de sus plataformas.

Según informó Bancolombia, el proceso de actualización se llevará a cabo el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025, entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. Durante esa hora, los clientes no podrán acceder a la app Bancolombia Personas, ni realizar transferencias, pagos, recargas o consultas de saldos y movimientos a través de los canales virtuales.

En un mensaje difundido por su aplicación móvil, la entidad explicó: “Haremos un mantenimiento en nuestros sistemas el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre: comienza a las 12:00 y termina a la 01:00 de la mañana. En esta hora, puedes pagar con tus tarjetas o retirar en cajeros y corresponsales”.

El banco aclaró que los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y las tarjetas débito y crédito seguirán operando normalmente. Además, al tratarse de una franja horaria de bajo uso, se espera que el impacto sea mínimo.

