Los bancos en Colombia han reducido en promedio su horario de atención los sábados, ¿qué pasa?

En la última década, el comportamiento de los consumidores financieros en Colombia ha cambiado de manera profunda. El acceso masivo a internet, la innovación tecnológica y la transformación digital del sistema financiero han impulsado un cambio en la forma en que los ciudadanos interactúan con los bancos.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, reconoció que los puntos físicos siguen siendo muy importantes. En general, los horarios de atención similares a los de años anteriores entre semana, pero los sábados sí están atendiendo cada vez menos.