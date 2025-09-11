Solo siete bancos en Colombia no le cobran por hacer transferencias entre entidades, ¿está el suyo?

Septiembre es el mes de Bre-B, pues para finales de este periodo el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República empezará oficialmente. Esto no solo será una herramienta clave para mejorar la inclusión financiera y para atacar el uso del efectivo, también facilitará las transacciones entre distintos bancos al quitar los montos de cobro entre entidades. Sin embargo, aunque Bre-B se perfila como una de las noticias más relevantes del sector financiero, hoy solo 7 de los 30 bancos del sistema permiten realizar transferencias interbancarias gratuitas desde cuentas de ahorro a través de sus aplicaciones móviles. Es importante señalar que algunas entidades ni siquiera ofrecen este servicio. Puede leer: “Si aumentan los impuestos con la tributaria, Colombia podría enfrentar un éxodo de bancos digitales”: Gabriel Santos De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, entidades bancarias como el Banco Popular, Bbva, Banco Caja Social, Bancamía, el Banco Falabella, GNB Sudameris y Lulo Bank no generan cobros para hacer transferencias desde las cuentas de ahorro fuera de su entidad en las aplicaciones.

¿Qué bancos en Colombia ofrecen transferencias gratis?

Entre las entidades bancarias que menos le cobran por realizar estos procesos lidera el Banco Mundo Mujer, oriundo de la capital de Cauca, Popayán, con una cifra de $4.600. Luego se encuentran bancos como Bancoomeva con un cobro por $5.932 por transferencia fuera de la entidad, solo superado por el Banco Cooperativo Coopecentral con un valor de cobro de $6.600 a sus clientes. En el ranking también aparecen compañías como Scotiabank Colpatria con $7.500, el Banco de Occidente con $7.850, Bancolombia con $8.687, el Banco Agrario con $8.925, el Banco de Bogotá con $9.342 y el Banco Davivienda con un cobro por $9.496 a sus usuarios.

Los bancos que más cobran por transferir a otras entidades

Por encima del rango de los $10.000 se encuentran entidades como el Banco Serfinanza con un cobro de $11.700 y el Banco Pichincha, proveniente de Ecuador, con $11.941 para sus transferencias. Entre las entidades que más le pueden cobrar por generar este tipo de movimientos, entre las cuentas de ahorros, se encuentran bancos como el brasileño Itaú con $14.518 y el Banco AV Villas con $13.090.



Diego Palencia, vicepresidente de investigación y estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión, explicó que los servicios financieros tienen "múltiples peajes para sus tarifas" como lo son las pasarelas de pago, la última milla y las redes transacciones. Todo esto, según Palencia, genera "altos costos de operación", lo que explica los cobros transaccionales en algunas entidades para cuentas de ahorro y aplicaciones móviles.

Banco Popular, BBVA, Caja Social, Bancamía, Falabella, GNB Sudameris y Lulo Bank ofrecen transferencias sin costo desde apps móviles. Foto: Cortesía.

¿Cuánto cobran los bancos por transferencias interbancarias?

Las tarifas van desde $4.600 (Banco Mundo Mujer) hasta $14.518 (Itaú). La mayoría de entidades cobra entre $7.000 y $10.000.

¿Qué es Bre-B y cómo cambiará las transferencias en Colombia?