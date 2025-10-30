La banda marcial de adultos mayores de Barbosa busca apoyo para representar a Antioquia en el Carnaval de Barranquilla

‘Huellas por la vida’, la banda marcial de los adultos mayores del municipio de Barbosa, se prepara para cumplir uno de sus mayores sueños: representar a Antioquia en el Carnaval de Barranquilla de este año. Conformada por 36 integrantes, la agrupación busca recursos económicos para poder viajar y participar en una de las fiestas más tradicionales de Colombia. Desde hace 13 años nació la banda como un espacio de aprendizaje, recreación y encuentro para los adultos mayores del municipio. La agrupación ha recorrido más de 20 ciudades de Colombia y es así como surgió esta oportunidad.

36 adultos mayores conforman una de las bandas más queridas del municipio de Barbosa. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’

Le puede interesar: Así fue La Batalla de las Bandas, el hito del rock paisa que en 2025 cumple 40 años Luego de haberse presentado en Cartagena en un concurso de bandas diversas, llamaron la atención de los asistentes de la ciudad amurallada por su estilo instrumental pegajoso y clásico, logrando ser invitados a formar parte del Carnaval de Barranquilla. El camino no ha sido fácil; la falta de apoyo y recursos amenaza la posibilidad de cumplir sus sueños. Entre sus miembros hay varios con discapacidad que necesitan cuidados especiales. “La banda se mantiene a raíz de nuestros propios recursos. Nosotros hacemos actividades para tener recursos y así salir a otros municipios donde somos invitados”, explicó a EL COLOMBIANO la concejal de Barbosa y líder del grupo, Beatriz Helena Rodríguez.