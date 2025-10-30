x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La banda marcial de adultos mayores de Barbosa busca apoyo para representar a Antioquia en el Carnaval de Barranquilla

La agrupación tendrá un bazar para recolectar fondos la próxima semana, donde se podrá disfrutar de varios emprendimientos y actividades.

  • La banda marcial busca apoyo económico para poder viajar a Barranquilla y así presentarse en uno de los carnavales más icónicos del país. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’
    La banda marcial busca apoyo económico para poder viajar a Barranquilla y así presentarse en uno de los carnavales más icónicos del país. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’
  • 36 adultos mayores conforman una de las bandas más queridas del municipio de Barbosa. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’
    36 adultos mayores conforman una de las bandas más queridas del municipio de Barbosa. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 1 hora
bookmark

‘Huellas por la vida’, la banda marcial de los adultos mayores del municipio de Barbosa, se prepara para cumplir uno de sus mayores sueños: representar a Antioquia en el Carnaval de Barranquilla de este año. Conformada por 36 integrantes, la agrupación busca recursos económicos para poder viajar y participar en una de las fiestas más tradicionales de Colombia.

Desde hace 13 años nació la banda como un espacio de aprendizaje, recreación y encuentro para los adultos mayores del municipio. La agrupación ha recorrido más de 20 ciudades de Colombia y es así como surgió esta oportunidad.

36 adultos mayores conforman una de las bandas más queridas del municipio de Barbosa. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’
36 adultos mayores conforman una de las bandas más queridas del municipio de Barbosa. FOTO: Cortesía ‘Huellas por la vida’

Le puede interesar: Así fue La Batalla de las Bandas, el hito del rock paisa que en 2025 cumple 40 años

Luego de haberse presentado en Cartagena en un concurso de bandas diversas, llamaron la atención de los asistentes de la ciudad amurallada por su estilo instrumental pegajoso y clásico, logrando ser invitados a formar parte del Carnaval de Barranquilla.

El camino no ha sido fácil; la falta de apoyo y recursos amenaza la posibilidad de cumplir sus sueños. Entre sus miembros hay varios con discapacidad que necesitan cuidados especiales.

La banda se mantiene a raíz de nuestros propios recursos. Nosotros hacemos actividades para tener recursos y así salir a otros municipios donde somos invitados”, explicó a EL COLOMBIANO la concejal de Barbosa y líder del grupo, Beatriz Helena Rodríguez.

Para recaudar fondos, la banda realizará un bazar el próximo 9 de noviembre en las instalaciones del Inder de Barbosa, desde las 8:00 de la mañana, con ventas de comida, ropa y actividades lúdicas.

Confiamos en la comunidad y en las entidades que nos puedan apoyar. Queremos dejar en alto el nombre de Barbosa y demostrar que la edad no es un límite para seguir soñando”, concluyó Rodríguez.

Lea más: Colombia Mayor aumenta su subsidio: adultos mayores de 70 años recibirán $230.000 mensuales

La agrupación también se encuentra gestionando ayuda económica con la Alcaldía de Barbosa y de lograr reunir todos los recursos, la banda viajará el 5 de febrero y se presentará el 7, llevando su energía, talento y determinación a uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida