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Policía incautó más de 2.400 dosis de droga y capturó a dos presuntos integrantes de El Trianón en Sabaneta

En registros y allanamientos en el barrio San Isidro, Sabaneta, capturaron a dos presuntos integrantes de “El Trianón” e incautaron miles de dosis de droga.

  • Tusi, coca, marihuana y demás, fueron algunos de los materiales incautados en registros y allanamientos en el barrio San Isidro, Sabaneta. Foto: cortesía.
    Tusi, coca, marihuana y demás, fueron algunos de los materiales incautados en registros y allanamientos en el barrio San Isidro, Sabaneta. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 37 minutos
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Una investigación contra el tráfico de estupefacientes permitió la captura de dos personas que, según las autoridades, estarían vinculadas con el grupo delincuencial organizado “El Trianón”, en Sabaneta.

Los capturados fueron identificados como Yeferson H., alias ‘La Chinga’, y Lenis Yaneth A., alias ‘Lenis’. De acuerdo con la investigación, ambos estarían relacionados con la coordinación de actividades asociadas al tráfico de estupefacientes.

Durante tres diligencias de registro y allanamiento en el barrio San Isidro fueron incautadas 2.454 dosis de diferentes sustancias, además de una pistola, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación.

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El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantaron tres diligencias de registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio San Isidro.

Según la investigación, el lugar habría sido utilizado por integrantes de ‘El Trianón’ para almacenar, dosificar y posteriormente comercializar sustancias estupefacientes.

¿Qué encontraron las autoridades?

Durante el operativo fueron incautadas 2.327 dosis de marihuana, 82 dosis de cocaína y 45 dosis de 2CB. Además, incautaron una pistola, elementos utilizados para la dosificación de las sustancias, notas contables y dinero en efectivo de diferentes denominaciones.

De acuerdo con las autoridades, estos elementos estarían relacionados con las actividades de almacenamiento, preparación y comercialización de drogas que presuntamente se desarrollaban en el inmueble intervenido.

¿Qué papel tendrían los dos capturados?

Los elementos recopilados durante la investigación apuntarían a que alias ‘La Chinga’ y alias ‘Lenis’ estarían vinculados con la coordinación de labores relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, estos señalamientos corresponden a la investigación adelantada por las autoridades y será la justicia la encargada de determinar su situación jurídica y las responsabilidades que puedan derivarse del proceso.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Para las autoridades, la incautación representa una afectación a una de las actividades que genera recursos para las estructuras delincuenciales con presencia en el sur del Valle de Aburrá.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Regional de Policía número 6, señaló que este tipo de procedimientos hacen parte de las estrategias para afectar las rentas criminales de las estructuras que tienen injerencia en el territorio.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los capturados en el operativo contra ‘El Trianón’ en Sabaneta?
Los detenidos fueron identificados como Yeferson H., alias ‘La Chinga’, y Lenis Yaneth A., alias ‘Lenis’, señalados por las autoridades de coordinar el almacenamiento, dosificación y expendio de estupefacientes para la estructura criminal.
¿Qué cantidad y tipo de drogas incautaron las autoridades?
Durante la inspección al inmueble se incautaron 2.327 dosis de marihuana, 82 dosis de cocaína y 45 dosis de 2CB (tusi), sumando más de 2.400 dosis listas para su comercialización.
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