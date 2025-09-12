x

La banda La Raya secuestró a una persona para cobrarle deuda por una camioneta

Lo citaron el 2 de septiembre y lo retuvieron bajo amenazas; la liberación se produjo gracias a la denuncia de un familiar.

  A los hombres que tenían retenido al hombre de 39 años no solo les hallaron armas sino estupefacientes. FOTO: POLICÍA
    A los hombres que tenían retenido al hombre de 39 años no solo les hallaron armas sino estupefacientes. FOTO: POLICÍA
  Al hombre secuestrado lo habían citado para el supuesto pago de una deuda originada en el negocio de una camioneta. FOTO TOMADA DE VIDEO
    Al hombre secuestrado lo habían citado para el supuesto pago de una deuda originada en el negocio de una camioneta. FOTO TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una deuda por la compra de un carro habría sido la causa para que la banda La Raya secuestrara a un hombre que finalmente fue liberado por el Gaula de la Policía mediante un operativo especial.

En la operación donde la víctima de este hecho recobró la libertad, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la banda La Raya, la cual delinque en el sector de Guayabal, en límites de Medellín e Itagüí. Igualmente, las autoridades se incautaron de dos armas de fuego, tres proveedores, 44 cartuchos de diferentes calibres, más de 600 gramos de estupefacientes, 3 teléfonos celulares y 1 radio de comunicaciones.

Le recomendamos leer: Secuestraron a un hombre para pedirle plata a la familia y los cogieron en Medellín

Los aprehendidos en el allanamiento fueron cuatro hombres con edades entre los 22 y 49 años de edad, quienes tenían en su poder las armas y las drogas, según indicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño.

Estos deberán responder por los presuntos delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Solo por el primero de estos cargos la pena puede ir hasta los 20 años de cárcel.

El general Castaño detalló además que la denuncia oportuna de uno de los familiares de la víctima habría sido el punto de partida que permitió que los investigadores ubicaran la vivienda donde tenían retenido al hombre y se desplegara el operativo de rescate.

El secuestrado, de 39 años, había sido citado el 2 de septiembre en una casa del barrio Cristo Rey debido a una supuesta deuda que había adquirido, relacionada con la transacción por una camioneta.

Luego de estar allí, lo retuvieron contra de su voluntad, le quitaron sus pertenencias y lo obligaron mediante amenazas apoyadas en las armas a pagar 60 millones de pesos como supuesto valor pendiente de la negociación del vehículo.

Este es el segundo hecho contra la libertad personal que es frustrado por parte de las autoridades en Medellín. El lunes pasado, autoridades informaron también de la detención de tres hombres, quienes estarían inmersos en el secuestro y hurto de por lo menos nueve personas dentro de un local, en el Centro de la ciudad.

También le sugerimos ver: Extorsionistas usaron aplicación para secuestrar a domiciliario y vaciarle sus cuentas bancarias en el barrio Laureles

Según indicaron las entidades de Seguridad, luego de la oportuna denuncia ciudadana, cuadrantes de la Policía –con apoyo del sistema de cámaras de la ciudad– frustraron un hurto violento en un establecimiento comercial del barrio Boston.

Al llegar al sitio, los policiales encontraron a tres hombres de nacionalidad venezolana que habían mantenido retenidas a nueve personas por más de hora y media mientras las intimidaban con armas de fuego par despojarlas de celulares, joyas y dinero en efectivo. Estas habrían incurrido ocasionalmente en secuestro simple, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, lesiones personales y tentativa de homicidio.

$!Al hombre secuestrado lo habían citado para el supuesto pago de una deuda originada en el negocio de una camioneta. FOTO TOMADA DE VIDEO
Al hombre secuestrado lo habían citado para el supuesto pago de una deuda originada en el negocio de una camioneta. FOTO TOMADA DE VIDEO
