Gobernación de Antioquia aseguró que la banda Los de Abajo, herencia de Los Caparros, estaría extinguida

La banda Los de Abajo, una de las estructuras criminales más atemorizadas del Bajo Cauca antioqueño estaría diezmada, luego de las 35 capturas realizadas por parte de las autoridades y la pérdida de territorios de la mano del Clan del Golfo, grupo criminal predominante en esta parte de Antioquia.
Así lo manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras un consejo de seguridad en Caucasia. “Hay una gran operatividad que ha diezmado, por ejemplo, casi hasta extinguirla, esta organización criminal Los de Abajo. Buena parte de los 35 integrantes que se han capturado en los últimos 20 meses, han ayudado a esclarecer muchas muertes violentas que infortunadamente habían tomado lugar”, dijo.