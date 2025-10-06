Gobernación de Antioquia aseguró que la banda Los de Abajo, herencia de Los Caparros, estaría extinguida

Así lo manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras un consejo de seguridad en Caucasia. “Hay una gran operatividad que ha diezmado, por ejemplo, casi hasta extinguirla, esta organización criminal Los de Abajo. Buena parte de los 35 integrantes que se han capturado en los últimos 20 meses, han ayudado a esclarecer muchas muertes violentas que infortunadamente habían tomado lugar”, dijo.

La banda Los de Abajo, una de las estructuras criminales más atemorizadas del Bajo Cauca antioqueño estaría diezmada, luego de las 35 capturas realizadas por parte de las autoridades y la pérdida de territorios de la mano del Clan del Golfo, grupo criminal predominante en esta parte de Antioquia.

Uno de los golpes más significativos contra este grupo criminal ocurrió el 15 de febrero del año pasado, cuando la Policía capturó en Valledupar a Claudio Alonso Maturana Hurtado, alias El Negro Cristian, el máximo cabecilla de este grupo criminal. Su detención se produjo luego de que fuera baleado en un restaurante de la capital del Cesar.

Para septiembre del año pasado, a Maturana Hurtado le impusieron una condena de 36 años y 6 meses de prisión por 15 delitos, entre los que destacan homicidio, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, concierto para delinquir y fuga de presos. En su momento se ofrecieron hasta 200 millones de pesos por información sobre su paradero.

Alias Negro Cristian había sido integrante del frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo, de la cual desertó para integrarse a Los de Abajo, una estructura que en su momento había liderado una ofensiva criminal en esta subregión del norte del departamento.

Luego de esta detención, las autoridades han propinado varios golpes significativos que, sumados a la ofensiva del Clan del Golfo, han hecho que los que en otrora se hacían llamar Los Caparros, perdieran el territorio que tenían en municipios como Caucasia, El Bagre o Nechí.

Sin embargo, algunos expertos señalaron que si bien este grupo criminal ha perdido mucho territorio, siguen operando a menor escala en un territorio de Nechí, donde se sostendrían cobrando extorsiones a algunos ganaderos y realizando intimidaciones desde la cárcel de este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Para las autoridades, la pérdida de control territorial y de personal han hecho que no sean catalogados como una amenaza a la seguridad pública, pero continúan con la vigilancia sobre aquellas células criminales que quieren generar terror bajo su sombra.

Y el desmantelamiento de este grupo criminal estaría contribuyendo a que en el Bajo Cauca antioqueño se esté presentando una disminución en la cantidad de homicidios, si se comparan con el año pasado.