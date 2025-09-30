La criminalidad en el Parque Lleras sería manejada por bandas de Latinoamérica, Europa y hasta Asia, denunció la Alcaldía

Cuando se anunció la captura de Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, alias El Mexicano, en junio del año pasado, las autoridades pensaron que el crimen transnacional en el Parque Lleras se había debilitado. Un año y dos meses después se habla de que habría un fortalecimiento delictivo en este sector turístico de la ciudad, ya que allí estarían implicadas estructuras criminales asiáticas, europeas, centroamericanas y mexicanas. De hecho, habría un cabecilla europeo que sería quien coordinaría todos estos movimientos.
Así lo anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que algunos de estos grupos foráneos tendrían alianzas con bandas locales como La Terraza y Robledo, aunque el control lo estarían teniendo los grupos de afuera. Su líder sería conocido como alias El Holandés, un ciudadano neerlandés que estaría manejando la trata de personas y el tráfico de drogas y de armas. Aún no se conoce su identidad plena, aunque las autoridades ya lo tendrían referenciado.
“Estamos enfrentando un problema que escaló a otro nivel. No se trata solo de estructuras locales. Hay mafias internacionales articuladas en el Parque Lleras. Por eso pedí, en el Consejo de Seguridad, que se concentren todos los esfuerzos para dar con el paradero de alias El Holandés y acabar de una vez por todas con estas organizaciones delictivas”, señaló el mandatario.