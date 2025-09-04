Video | Banderazo en Barranquilla: la noche mágica que encendió el sueño mundialista de la Selección Colombia

Cientos de aficionados se reunieron con banderas, bengalas y cánticos para acompañar a los jugadores de la Selección Colombia en uno de los banderazos más emotivos que se recuerden, en las afueras del Hotel Dann Carlton.
El ambiente fue tan intenso que hasta los propios futbolistas salieron a mezclarse con la hinchada. James Rodríguez, David Ospina, Dayro Moreno y, en especial, Luis Díaz, saludaron a los hinchas, firmaron camisetas, se tomaron fotografías y compartieron unos minutos de complicidad con la gente que no dejó de cantarles.