x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Banrepública dice que caída del dólar es un fenómeno mundial y podría subir tasas si no se controla la inflación

Durante el Foro de Perspectivas Económicas 2025 organizado por EL COLOMBIANO, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que la apreciación del peso colombiano se debe principalmente a un fenómeno internacional de depreciación del dólar.

  • Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, durante el Foro de Perspectivas Económicas 2025 de EL COLOMBIANO, explicó que la apreciación del peso colombiano se debe principalmente a la depreciación global del dólar y al ingreso de recursos externos del Gobierno. FOTO: JAIME PÉREZ
    Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, durante el Foro de Perspectivas Económicas 2025 de EL COLOMBIANO, explicó que la apreciación del peso colombiano se debe principalmente a la depreciación global del dólar y al ingreso de recursos externos del Gobierno. FOTO: JAIME PÉREZ
  • Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. FOTO: CORTESÍA X @BancoRepublica
    Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. FOTO: CORTESÍA X @BancoRepublica
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, abordó, durante su intervención en el Gran Foro de Perspectivas Económicas 2025 de EL COLOMBIANO los principales desafíos de la economía colombiana, los cuales se basan en la persistencia de la inflación, el ritmo acelerado del gasto interno y la apreciación del peso frente al dólar.

Sobre este último punto, Villar enfatizó que el fortalecimiento de la moneda colombiana frente al dólar no es un fenómeno aislado del país: “La principal razón para esta apreciación del peso es un fenómeno internacional. Simplemente, el dólar se depreció frente a todas las monedas del mundo”, señaló.

Según datos resaltados por Villar, la tasa de cambio ha mostrado una apreciación cercana al 15% en lo corrido de 2025, por encima de lo registrado por monedas como el euro (11 %) o el real brasileño, que también se han beneficiado del debilitamiento global del dólar.

Le puede interesar: Gerente del Banrep asegura que aumento ‘desbordado’ del salario mínimo “se ha vuelto costumbre y hace más difícil bajar la inflación”

Factores internos que también presionan el tipo de cambio

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. FOTO: CORTESÍA X @BancoRepublica
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. FOTO: CORTESÍA X @BancoRepublica

El gerente explicó que, aunque este comportamiento ha sido impulsado en buena parte por factores externos, en los últimos meses Colombia ha mostrado una dinámica particular, relacionada con la monetización de recursos por parte del Gobierno Nacional: “El Gobierno ha conseguido créditos muy grandes en el exterior y los ha monetizado, lo cual ayuda a apreciar el peso. Eso es positivo, pero también refleja un déficit fiscal importante que requiere financiamiento constante”, precisó Villar.

El directivo recordó que este tipo de apreciación, si bien ayuda a contener la inflación, puede volverse insostenible si depende exclusivamente del endeudamiento. “Todo depende de qué tan sostenible sea el proceso de financiamiento. Si no lo es, el ajuste posterior puede ser complejo”, advirtió.

Lea más: Inflación en Colombia no da tregua: en octubre fue de 5,51% y ajustó cuatro meses al alza

Villar destacó que el Banco de la República no ha intervenido en el mercado cambiario, permitiendo que la tasa de cambio fluctúe libremente. Actualmente, las reservas internacionales superan los 65.000 millones de dólares, un nivel que la entidad considera adecuado.

Además, resaltó que esta apreciación coincide con una demanda interna en expansión, un PIB proyectado en 2,6 % para 2025 y presiones inflacionarias que aún no ceden, factores que, en conjunto, plantean el reto de mantener la estabilidad macroeconómica.

“Esa apreciación mitiga parte de las presiones inflacionarias, pero resulta llamativo que estas persistan a pesar del fortalecimiento del peso”, concluyó Villar sobre este tema en el foro.

Conozca también: Índice de Desempeño Fiscal 2024–2025: Medellín, entre las grandes capitales destacadas con 69,7 puntos

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida