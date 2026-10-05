Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Baobab en la Ópera Nacional de París: la marca colombiana que logró lo que solo Rolex y Chanel habían hecho antes

La noche reunió a más de 60 artistas colombianos de distintas regiones, con una puesta en escena de danza contemporánea y un cierre musical del Grupo Niche desde las escalinatas del teatro.

  • La marca colombiana Baobab desfiló el 2 de octubre en el Palais Garnier de París en colaboración con la Ópera Nacional de París, un hito que la institución solo había logrado antes con Rolex y Chanel en sus 300 años de historia. FOTO Baobab.com.co
    La marca colombiana Baobab desfiló el 2 de octubre en el Palais Garnier de París en colaboración con la Ópera Nacional de París, un hito que la institución solo había logrado antes con Rolex y Chanel en sus 300 años de historia. FOTO Baobab.com.co
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 3 minutos
bookmark

El Palais Garnier, el teatro mandado a construir por Napoleón III en el siglo XIX que alberga la Ópera Nacional de París, fue el escenario de algo que no había ocurrido antes: una marca latinoamericana desfiló en colaboración con esa importante institución europea.

La marca colombiana Baobab presentó allí, el pasado viernes 2 de octubre, su colección Resort 2027 con 20 modelos colombianas, una puesta en escena de danza contemporánea con más de 60 artistas de distintas regiones del país y un cierre musical a cargo del Grupo Niche.

En 300 años de historia, la Ópera Nacional de París solo había hecho este ejercicio con Rolex y Chanel. Baobab es la primera marca latinoamericana en lograrlo.

Cómo llegó Baobab a la Ópera

Hace un año, la Ópera de París contactó a la marca colombiana. Su interés era posicionar su legado artístico y cultural más allá de Francia, y para ello buscaba una colaboración con una marca latinoamericana, convencida de que la región está ganando peso en el mundo. “Empiezan buscando muy fuerte por Brasil, siguen por Argentina, Chile, Perú, México, Ecuador, Colombia”, contó Isabella Espinosa, CEO y fundadora de Baobab, en Caracol Radio.

“Colombia, además, con una serie de muchos diseñadores con mucha trayectoria nacional e internacional, pero encuentran a Baobab y nos escogen a nosotros”.

La razón de la elección, según Espinosa, fue el historial de la marca en escenarios globales poco convencionales: pasarelas en la India, Dubai, los Alpes Suizos, el Valle de los Baobabs en Madagascar y Nueva York. Ese recorrido llamó la atención de la Ópera de París.

Cuando llegó la propuesta, Espinosa no quiso limitarse a un desfile. “Lo que les propusimos fue no hagamos un simple desfile, más bien subámosle el nivel cultural a este proyecto y hagamos una puesta en escena de danza contemporánea”, dijo. La condición que puso fue que los bailarines y artistas no fueran franceses, sino colombianos de todas las regiones, para aprovechar la plataforma y mostrar a Colombia “no solo de café, sino de música, arte, moda y cultura de primer nivel”.

Una noche colombiana en París

El resultado reunió a más de 60 artistas colombianos en el Palais Garnier. Durante el desfile, la cantante barranquillera Lido Pimienta actuó luciendo un diseño de Baobab. El cierre estuvo a cargo del Grupo Niche, que interpretó desde las escalinatas de la Ópera clásicos como Mi Buenaventura, Cali pachanguero y Una aventura, en lo que los propios músicos describieron como una noche histórica.

Taliana Vargas, primera dama de Cali, estuvo presente y compartió imágenes de la noche en sus redes. “Colombia se tomó la Ópera de París. Histórico. Y lo digo con el corazón todavía vibrando”, escribió. Junto a Espinosa y los integrantes de Niche, grabó desde las escalinatas del teatro un video con el mensaje: “De Cali para el mundo”.

Lea también: Se acabó la espera: Dario Vitale es el nuevo director creativo de Emporio Armani

Baobab no fue la única voz colombiana en París esta semana. En el marco de la Semana de la Moda, Inexmoda y Colombiamoda llevaron cinco marcas colombianas a la ciudad por primera vez, entre ellas Andrés Pajón y BLESS.

La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, creadora de MAZ, también tuvo agenda en París con una cápsula desarrollada para Asodamas dentro del proyecto Territorios Vivos. MAZ fue la única marca colombiana y latinoamericana entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion Designers este año.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El movimiento llega en un momento en que Colombia exportó en 2025 cerca de 533 millones de dólares en productos de moda, con casi el 90% del total dirigido a América. Europa sigue siendo un mercado pequeño para la industria colombiana, lo que convierte una noche como la del Palais Garnier en algo más que simbólico.

Preguntas frecuentes:

¿Por qué es histórico que Baobab haya desfilado en la Ópera Nacional de París?
Porque es la primera vez en 300 años de historia que la Ópera Nacional de París colabora con una marca latinoamericana. Antes de Baobab, solo Rolex y Chanel habían realizado ese ejercicio con la institución francesa. La Ópera buscaba una marca latinoamericana porque considera que la región está ganando peso global, y tras explorar opciones en Brasil, Argentina, Chile, Perú, México y Ecuador, eligió a la colombiana Baobab.
¿Qué presentó Baobab en la Ópera de París y quiénes participaron?
Baobab presentó su colección Resort 2027 en el Palais Garnier con 20 modelos colombianas, una puesta en escena de danza contemporánea con más de 60 artistas de distintas regiones de Colombia y la actuación de la cantante barranquillera Lido Pimienta. El cierre estuvo a cargo del Grupo Niche, que interpretó clásicos como ‘Mi Buenaventura’, ‘Cali pachanguero’ y ‘Una aventura’ desde las escalinatas del teatro.
¿Qué otras marcas colombianas estuvieron en la Semana de la Moda de París 2026?
Además de Baobab, Inexmoda y Colombiamoda llevaron cinco marcas colombianas a París por primera vez, entre ellas Andrés Pajón y BLESS. La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, creadora de MAZ, también tuvo agenda en la ciudad con una cápsula para el proyecto Territorios Vivos. MAZ fue la única marca colombiana y latinoamericana entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form