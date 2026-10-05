Baobab en la Ópera Nacional de París: la marca colombiana que logró lo que solo Rolex y Chanel habían hecho antes

El Palais Garnier, el teatro mandado a construir por Napoleón III en el siglo XIX que alberga la Ópera Nacional de París, fue el escenario de algo que no había ocurrido antes: una marca latinoamericana desfiló en colaboración con esa importante institución europea. La marca colombiana Baobab presentó allí, el pasado viernes 2 de octubre, su colección Resort 2027 con 20 modelos colombianas, una puesta en escena de danza contemporánea con más de 60 artistas de distintas regiones del país y un cierre musical a cargo del Grupo Niche.

En 300 años de historia, la Ópera Nacional de París solo había hecho este ejercicio con Rolex y Chanel. Baobab es la primera marca latinoamericana en lograrlo.

Cómo llegó Baobab a la Ópera

Hace un año, la Ópera de París contactó a la marca colombiana. Su interés era posicionar su legado artístico y cultural más allá de Francia, y para ello buscaba una colaboración con una marca latinoamericana, convencida de que la región está ganando peso en el mundo. “Empiezan buscando muy fuerte por Brasil, siguen por Argentina, Chile, Perú, México, Ecuador, Colombia”, contó Isabella Espinosa, CEO y fundadora de Baobab, en Caracol Radio. “Colombia, además, con una serie de muchos diseñadores con mucha trayectoria nacional e internacional, pero encuentran a Baobab y nos escogen a nosotros”.

La razón de la elección, según Espinosa, fue el historial de la marca en escenarios globales poco convencionales: pasarelas en la India, Dubai, los Alpes Suizos, el Valle de los Baobabs en Madagascar y Nueva York. Ese recorrido llamó la atención de la Ópera de París. Cuando llegó la propuesta, Espinosa no quiso limitarse a un desfile. “Lo que les propusimos fue no hagamos un simple desfile, más bien subámosle el nivel cultural a este proyecto y hagamos una puesta en escena de danza contemporánea”, dijo. La condición que puso fue que los bailarines y artistas no fueran franceses, sino colombianos de todas las regiones, para aprovechar la plataforma y mostrar a Colombia “no solo de café, sino de música, arte, moda y cultura de primer nivel”.

Una noche colombiana en París

El resultado reunió a más de 60 artistas colombianos en el Palais Garnier. Durante el desfile, la cantante barranquillera Lido Pimienta actuó luciendo un diseño de Baobab. El cierre estuvo a cargo del Grupo Niche, que interpretó desde las escalinatas de la Ópera clásicos como Mi Buenaventura, Cali pachanguero y Una aventura, en lo que los propios músicos describieron como una noche histórica. Taliana Vargas, primera dama de Cali, estuvo presente y compartió imágenes de la noche en sus redes. “Colombia se tomó la Ópera de París. Histórico. Y lo digo con el corazón todavía vibrando”, escribió. Junto a Espinosa y los integrantes de Niche, grabó desde las escalinatas del teatro un video con el mensaje: “De Cali para el mundo”. Lea también: Se acabó la espera: Dario Vitale es el nuevo director creativo de Emporio Armani

Baobab no fue la única voz colombiana en París esta semana. En el marco de la Semana de la Moda, Inexmoda y Colombiamoda llevaron cinco marcas colombianas a la ciudad por primera vez, entre ellas Andrés Pajón y BLESS. La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, creadora de MAZ, también tuvo agenda en París con una cápsula desarrollada para Asodamas dentro del proyecto Territorios Vivos. MAZ fue la única marca colombiana y latinoamericana entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion Designers este año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El movimiento llega en un momento en que Colombia exportó en 2025 cerca de 533 millones de dólares en productos de moda, con casi el 90% del total dirigido a América. Europa sigue siendo un mercado pequeño para la industria colombiana, lo que convierte una noche como la del Palais Garnier en algo más que simbólico.

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