Barack y Michelle Obama rompen el silencio sobre los rumores de divorcio

La ex primera dama dejó claro que “no ha habido un momento en nuestro matrimonio donde haya pensado en renunciar a mi hombre”. También aseguró que se ha convertido “en una mejor persona” gracias a su matrimonio con el expresidente.

“Es tan agradable tenerlos a ambos en la misma habitación”, comentó Robinson. Michelle respondió: “Lo sé, porque cuando no lo estamos, la gente piensa que estamos divorciados”.

E l expresidente estadounidense Barack y su esposa Michelle Obama reaparecieron juntos en un nuevo episodio del pódcast The Michelle Obama Podcast, en medio de persistentes rumores sobre una posible crisis matrimonial.

La aclaración vino luego de comentarios que surgieron por la ausencia de Michelle en varios eventos públicos a los que asistió su esposo sin su compañía, incluyendo la toma de posesión del presidente Donald Trump a inicios de enero, ceremonia a la que decidió no asistir.

Esa ausencia avivó rumores de una señal de distanciamiento, sin embargo, Michelle aclaró el pasado mes de abril que simplemente su decisión de no ir al evento fue “la elección correcta para mí”.

“La gente no podía creer que dijera que no por cualquier otra razón; tenían que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando”, había dicho.

En otro momento del pódcast, Michelle compartió cómo vive su etapa lejos de las obligaciones institucionales que marcaron ocho años de vida en la Casa Blanca.

“Por primera vez soy completamente libre. Cada elección que tomo ahora es para mí, no por mi marido, ni por su carrera, ni por mi familia, o por lo que mis hijas necesiten”, añadió.

Barack también se refirió a los rumores y reveló que, en muchos casos, ni siquiera estaba al tanto de lo que se decía en redes sociales.

“Estas son las cosas que simplemente me pierdo. No sé que estas cosas están pasando. Y luego alguien me lo menciona y yo digo: ‘¿De qué estás hablando?’”.

La pareja, casada desde hace 32 años, tiene dos hijas: Malia Ann Obama, nacida en 1998, y Natasha Marian Obama, conocida como Sasha, nacida en 2001. Tras el mandato de su padre, han llevado una vida más privada mientras cursan sus estudios universitarios.

Durante sus ocho años como primera dama, Michelle lideró campañas en favor de la alimentación saludable, la educación de las niñas y el bienestar de las familias estadounidenses. Tras dejar la Casa Blanca en 2017, la pareja ha trabajado en proyectos conjuntos como la fundación Obama Foundation y la productora Higher Ground, con la que han creado documentales, libros y pódcast.

