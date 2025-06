¿Quién es la Rosario Tijeras mexicana? Conozca a Bárbara de Regil, protagonista de la serie que estrena su cuarta temporada

Mi primer proyecto se lo dediqué a ella porque tuvo la oportunidad de verlo todavía. Ella se fue al cielo, y se llamaba Rosario. Entonces, cuando me dicen ‘Chayo’, para mí es un privilegio que me llamen como a mi abuelita hermosa.

Ella, en el libreto original, estaba peleada con su mamá a muerte, no la podía ni ver. Y yo hice lo contrario, porque aquí en México la mamá es la mamá. No sé si en otros lados sea igual, pero aquí somos muy apegados a nuestra mamá. Entonces, quise que Rosario respetara a su mamá y, pese a todo, la amara, la cuidara, la respetara y fuera su mamacita”.

“No, no vi nada colombiano, y justamente no lo vi porque no quise hacerme una idea de un personaje distinto. Quise crear mi propio personaje.

En algún momento pensé en verlo y puse el primer capítulo de la Rosario colombiana, que lo hace la Yepes, espectacular. Pero en cuanto empecé a verlo, dije: ‘No, no lo voy a ver’, porque puedo empezar a agarrar ideas.

La Yepes era muy sensual desde chiquita y yo quise hacer a la mía más inocente, más rebelde, pero sin un gramo de sensualidad. La sensualidad se la metí más grande.

Entonces dije: ‘No, prefiero hacer lo mío propio’”.