Barbra Streisand cumple 83 años y los celebra con un nuevo álbum

Anticipado por la publicación este miércoles del tema The First Time Ever I Saw Your Face (ft. Hozier) , la publicación del álbum coincidirá con el 83º cumpleaños de Streisand.

La artista Barbra Streisand ha anunciado la publicación de su nuevo álbum , The Secret Of Life: Partners, Volume 2 , un trabajo que incluye duetos con Paul McCartney, Mariah Carey, Bob Dylan, Ariana Grande o Sting, entre otros.

“Siempre me ha encantado cantar a dúo con artistas talentosos. Me inspiran de maneras únicas y diferentes... ¡y hacen que nuestro tiempo en el estudio sea un placer! Mi nuevo álbum, The Secret Of Life: Partners, Volume 2, me dio la oportunidad de trabajar y tocar con algunos de mis viejos amigos, compañeros de sello y también con nuevos artistas. Los admiro a todos y espero que disfruten escuchando nuestras colaboraciones tanto como yo disfruté grabando con todos mis maravillosos compañeros”, escribió Streisand en su cuenta de Instagram.

En 2023, Streisand, que es cantante, compositora, actriz, productora y directora de cine, publicó My Name Is Barbra, un libro de memorias que recoge anécdotas de sus más de 60 años en la industria del entretenimiento.

Después de una exitosa carrera en la música, en los años sesenta, Streisand debutó en el cine en Funny Girl (1968), el musical que le dio su primer Óscar como mejor actriz. El segundo llegó por la película A Star Is Born (1976), que le dio el galardón a Mejor Canción, siendo la primera mujer en hacerlo.

En más de cuatro décadas de trayectoria musical, Streisand se ha convertido en una de las artistas con mayores ventas de la historia y la de mayor éxito en los Estados Unidos. Ha vendido 200 millones de discos en el mundo y es la única artista en posicionar 34 de sus álbumes en los primeros diez lugares de la lista Billboard 200. Entre sus canciones más conocidas se cuentan: The Way We Were (1973), Evergreen (1976), Woman in Love (1980), Memory (1982) y Somewhere (1985).