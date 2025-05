Barcelona, a 90 minutos de salir campeón en la Liga de España; hora y dónde ver el partido

El partido, que comenzará a las 2:30 de la tarde, no puede tener más alicientes para el equipo de Hansi Flick, quien podría certificar el título de la Liga de España en el estadio de su rival ciudadano. Para ello tendrán que vencer al conjunto ‘perico’, que querrá evitar a toda costa el alirón ‘culer’, situación que ya sucedió en la temporada 2022-23 cuando los blaugranas vencieron por 2-4 y lograron, hasta el momento, su último título liguero.

Por su parte, el Espanyol intentará sellar la permanencia delante de su afición tras no haber podido lograrlo en su último encuentro liguero frente al CD Leganés (3-2), en el Estadio Municipal de Butarque, en un partido en el que el conjunto ‘perico’ consiguió maquillar el resultado en los últimos minutos tras llegar a ir perdiendo por 3-0 mostrando el peor fútbol de una segunda vuelta en la que están jugando, en general, muy bien. Pese a las tres derrotas seguidas y estar ya cuatro jornadas sin ganar.

Los jugadores del técnico alemán llegan a este derbi catalán con la moral por las nubes tras la remontada del pasado domingo frente al Real Madrid (4-3) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que dejó prácticamente vista para sentencia el título liguero, con los blaugranas aventajando por siete puntos a su eterno rival a falta de tres jornadas para el final. Sin embargo, los blancos cumplieron el miércoles in extremis contra el Mallorca (2-1) y el Barça necesita ganar el derbi para no alargar las cuentas a la penúltima jornada.

De cara a este encuentro que puede ser definitivo para el título liguero, Hansi Flick no podrá contar con un habitual en su once como Iñigo Martínez, quien vio la quinta amarilla del curso frente al Real Madrid, en un clásico loco que el Barça ganó (4-3) tras ir 0-2 abajo en el arranque del choque y llegar a ponerse 4-2 al descanso. En su lugar, entraría Andreas Christensen, en la que se espera que no sea la única novedad en defensa, ya que Alejandro Balde podría volver a la titularidad tras regresar de su lesión en el isquiotibial izquierdo en el partido del pasado domingo.

Por otro lado, la noche del miércoles, se conoció de la inesperada operación de apendicitis de Ferran Torres. El ariete valenciano, decisivo con sus goles y asistencias, se perderá el asalto definitivo al título y Robert Lewandowski, lejos de su mejor condición física, podría volver al once en Cornellà.

El juego se podrá ver a través de DGO y DirecTV Sports.