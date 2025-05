Barcelona quiere evitar otro “caso Messi”: la renovación de Yamal apunta a una fórmula sostenible, ¿cuánto ganará?

Joan Laporta, presidente del club, ha sido enfático: “Su renovación está hablada, pero no está firmada. No está hecha, pero sí trabajada. Está feliz en el Barcelona. La ficha debe estar acorde con su rendimiento y no con su edad”. Y añade un mensaje clave: “Está llamado a ser el mejor jugador del mundo y está bien aconsejado. Su entorno y su agente, Jorge Mendes, han sido grandes aliados”. Laporta quiere evitar improvisaciones, como aquellas que acompañaron el ocaso de Messi en el club. Esta vez, el camino será distinto.

Una de las decisiones que marcan esta nueva era será simbólica, pero poderosa: cuando Lamine Yamal cumpla 18 años este verano, heredará el dorsal 10. Un número sagrado que en su momento llevó Messi y que después pasó fugazmente por Ansu Fati. Será un gesto de confianza, de responsabilidad y también de cierre de heridas. Porque desde la traumática marcha de Leo en 2021, el barcelonismo no había encontrado una figura con la que soñar a largo plazo. Ahora, con Yamal, la ilusión vuelve a encenderse.