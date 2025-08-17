Llegaron los días del ‘mazamorreo’ a los ríos de Antioquia, un oficio que sobrevive desde la Colonia

Todo lo que brilla es oro. Al menos el que logra señalar Diego Gaviria con su índice en la batea de cedro colorado, después de una hora de girar en círculos la arena y la gravilla hasta separar ese polvillo diminuto que promete el jornal del día. La escena ocurre en Puente Iglesias, Fredonia, donde el río Cauca abre paso a los barequeros del Suroeste antioqueño.
Lea acá: La doble tragedia que vivió Medellín cuando murió el hijo de Coriolano Amador
El destello en un costado de la batea arranca una sonrisa en Diego y en los dos compañeros que desde las siete de la mañana lavan gravilla con paciencia. La meta, dice él, es alcanzar medio castellano, es decir, ocho riales; cada rial puede pagarse hasta en 70.000 pesos. Son las tres de la tarde de un miércoles de julio, el termómetro supera los 30 grados y el calor sofoca incluso dentro del agua, mientras arriba los carros atraviesan el puente con una lentitud que parece ajena a la faena del río.