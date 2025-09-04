Bares y restaurantes proyectan aumento en ventas del 50 % tras partido de la Selección, ¿se nos hará el milagrito?

La Selección Colombia ya está lista para recibir a su par de Bolivia este jueves- a las 6:30 p.m.- en el estadio Metropolitano de Barranquilla, como parte de los partidos decisivos de cara al Mundial 2026, cuyas sedes tendrán lugar en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá).
Lea también: Baila Morena: el clásico de Héctor & Tito que revivió con la Dayromanía
Detrás de la Tricolor también se juega la economía colombiana, puesto que bares, restaurantes y aerolíneas albergarían a cantidad de hinchas listos para celebrar la posible victoria durante el fin de semana.