Así se vive la magia del básquet callejero en Medellín, San Diego es la sede del Torneo Nike

Una pantalla gigante con la transmisión de los duelos de la NBA es el preámbulo de lo que, unos metros más adelante, se vivirá en pocos minutos. Mientras los espectadores se ponen cómodos y buscan el mejor lugar para no perderse ninguna jugada, los basquetbolistas, con sus particulares “pintas”, van llegando para cumplir la cita con lo que los apasiona: la pelota naranja.

Con el legendario Michael Jordan como testigo —a través de tres enormes imágenes que decoran el escenario—, los jugadores aparecen para lo que será un espectáculo de mucha calidad, con ese básquet lleno de jugadas de ensueño y duelos a muerte. Así son los partidos del Torneo Nike de Básquet Callejero, que se juega en la cancha Jordan de la tienda Sportage, ubicada en el primer piso del centro comercial San Diego, en Medellín.

La tribuna se queda corta, pues son muchos los espectadores que llegan para tomar posición, mientras los integrantes de los ocho equipos se alistan para la acción. En este torneo participan los elencos (4 jugadores, 3 en cancha): La América (barrio La América), EVG (Envigado), Poli (Politécnico Jaime Isaza Cadavid), Team AM (barrio La Gabriela de Bello), Dreamer (barrio Belén), Mambas (barrio Campo Valdés), Goretti (barrio Goretti de Bello) y Elite Hoop (Bello).

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“Este movimiento, que se originó en la ciudad con Barrio 94, lo hemos sostenido para darle desarrollo al deporte que nos apasiona. Brindamos un espacio a quienes quieren venir a practicar en un lugar seguro y libre de humo, donde se pueden dejar a los hijos con tranquilidad”, comenta Tomás Machado, director del torneo.

Mientras los competidores se alistan, Samuel Restrepo aprovecha el espacio para entrenar con su hijo Brayan, hacer lanzamientos y jugar un poco. Machado hace un paréntesis en su relato y menciona: “Recuerdo que hace unos años no teníamos equipo profesional; fueron varias temporadas en las que el equipo no salió, pero en los barrios comenzamos este movimiento que se ha sostenido. Cuando no están en competencia, los jugadores semiprofesionales y profesionales llegan para reforzar a sus barrios”.

Tomás se refiere a figuras como Steven Sanabria, Santiago Serna y Andrés Carmona, quienes han hecho parte de este torneo callejero en San Diego. Cabe destacar que este espacio también ha sido escenario para otras disciplinas como el freestyle, baile urbano y eventos de RedBull; además, la cancha está abierta al público todos los días desde las 9:00 a. m., sin ningún costo.

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