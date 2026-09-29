Continúa la batalla judicial por el hipopótamo que amenaza la ruta escolar de 23 niños en Puerto Nare

Desde que un hipopótamo apareció en el río Nare, en Puerto Nare, Antioquia, 23 niños que utilizan este afluente para llegar a la escuela miran con atención el agua durante el trayecto. El temor de sus familias llevó a la comunidad a acudir a la justicia y un juez ordenó a las autoridades ambientales adoptar medidas para reducir el riesgo. El fallo, emitido a principios de septiembre, dio un plazo de 60 días a Corantioquia para actuar.

Puerto Nare está conectado con el río Magdalena a través del río que lleva el nombre del municipio. En esta zona del Magdalena Medio, la vida cotidiana depende del agua, por ahí los habitantes llegan a servicios médicos, trasladan a sus familiares, pescan y llevan a los niños a la escuela.

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Por eso, la presencia de un animal de unas tres toneladas cambió la rutina de algunas familias. El ejemplar, al que los habitantes llaman Selmo, comenzó a ser visto con frecuencia y se convirtió en motivo de videos y recorridos para intentar localizarlo. La comunidad sostiene que el riesgo no se limita a encontrarse con el hipopótamo en el río. El animal también sale del agua y se desplaza por tierra en busca de alimento, por lo que se acerca a cultivos, fincas y zonas habitadas; los vecinos aseguran que ya son visibles en las orillas las huellas y los caminos que forman cuando salen del río

Juber Martínez, abogado y ex personero de Puerto Nare, presentó la tutela en representación de la comunidad. El juez falló a favor de los menores y ordenó a Corantioquia tomar medidas. Pero Martínez consideró insuficiente el plazo establecido: “Dos meses nos parece un tiempo muy amplio para la ejecución de una medida que puede poner en riesgo real a los niños que están cruzando por el lado del hipopótamo dos veces al día”, afirmó.

El abogado también sostuvo que los planes de manejo elaborados previamente ya contemplan alternativas para enfrentar la expansión de esta especie: “Ya hay planes de manejo que prueban que la mejor opción es una medida letal. De nada sirve volver a plantear opciones que ya fueron descartadas por los científicos”, señaló. Corantioquia a su vez, rechazó la solicitud de entrevista de EL PAÍS, medio que reportó el caso.

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