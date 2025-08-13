Bavaria lanza convocatoria para tenderos, bares y restaurantes y destina $100.000 millones anuales al fortalecimiento del comercio local

Bavaria anunció una nueva convocatoria para tenderos, bares, restaurantes y comerciantes que quieran vender su portafolio de cervezas, en el marco del Día Internacional de la Cerveza. La compañía, con 136 años de presencia en Colombia, busca ampliar su red de clientes en los 32 departamentos del país.

La iniciativa se enmarca en una inversión promedio de $100.000 millones anuales destinada a fortalecer el Canal Tradicional —más de 500.000 negocios que representan el 40% del comercio nacional— mediante renovación de infraestructura, dotación de equipos, digitalización y acceso a herramientas tecnológicas como la plataforma BEES.

Cómo unirse a la red de clientes Bavaria

El proceso para convertirse en cliente de la compañía es sencillo:

Contar con Registro Único Tributario (RUT) que incluya la venta de productos como actividad económica.

Registrarse en www.bavaria.co/clientes-bavaria para obtener el código de cliente.

Acceder a la plataforma digital BEES para realizar pedidos en línea y abastecer el negocio sin compromisos comerciales adicionales.

Inversión y apoyo constante al comercio

Bavaria invierte en promedio $100.000 millones anuales para fortalecer a sus clientes. Esta cifra se traduce en mejoras de infraestructura, dotación de equipos de frío, mobiliario, material promocional y herramientas de digitalización. Además, la compañía brinda:

Plataforma BEES, con atención 24/7 para pedidos, promociones, pagos y créditos, así como un catálogo de más de 100 marcas adicionales.

Cobertura logística nacional, garantizando entregas eficientes.

Programa “Emprendedores Bavaria”, que ha beneficiado a cerca de 80.000 micronegocios con formación, digitalización y acceso a crédito.

Acompañamiento especializado, con visitas periódicas de su equipo de ventas.

Según Econometría Consultores, la cerveza puede aportar hasta el 50% de los ingresos diarios de estos negocios, con ventas que oscilan entre 50 y 200 unidades por día. El portafolio de Bavaria incluye marcas como Águila, Poker, Club Colombia, Budweiser, Corona y Stella Artois, además de innovaciones como Redd’s Rosé y Corona Cero.

Los interesados pueden registrarse en www.bavaria.co/clientes-bavaria y acceder a beneficios logísticos, de formación y acompañamiento comercial.

