x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bayern de Múnich remontó con furia y aplastó 6-2 al Friburgo: ¿cómo le fue a Luis Díaz?

El Bayern de Múnich protagonizó una remontada arrolladora ante el Friburgo y terminó goleando. El colombiano jugó todo el partido.

  • Luis Díaz durante el partido con el Friburgo. FOTO @FCBayernEN
    Luis Díaz durante el partido con el Friburgo. FOTO @FCBayernEN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 45 minutos
bookmark

En una jornada que comenzó teñida de sorpresa y preocupación, el Bayern de Múnich demostró por qué sigue siendo el amo y señor de la Bundesliga. Después de ir cayendo 2-0 en apenas 16 minutos, el gigante alemán despertó con una fuerza incontenible, remontó, goleó 6-2 al Friburgo y extendió a 17 su racha de partidos sin conocer la derrota. En medio de la exhibición bávara, Luis Díaz volvió a ser protagonista silencioso: no marcó, pero jugó los 90 minutos, participó activamente en los ataques y fue parte esencial de la maquinaria ofensiva que arrolló al rival.

El partido tuvo un arranque inesperado. El Friburgo, sin complejos, aprovechó los espacios y golpeó dos veces antes de que el Bayern lograra asentarse. A los 11 minutos, Yuito Suzuki silenció el Allianz Arena con un disparo certero que sorprendió a todos. Apenas cinco minutos después, Johan Manzambi amplió la ventaja y desató la alarma en el banquillo local. El 0-2 parecía una declaración temeraria ante un Bayern que rara vez tolera semejante irreverencia.

Y fue entonces cuando apareció la furia bávara.

A los 21 minutos, Lennart Karl inició la remontada con un remate que devolvió la calma y encendió el motor de la arremetida. Desde ese momento, el partido se volcó a un solo arco. Luis Díaz comenzó a tejer sociedades en ataque, generó rupturas por los costados y obligó al Friburgo a retroceder cada vez más, incapaz de frenar los constantes desbordes del colombiano y sus compañeros.

Justo antes del final del primer tiempo, Michael Olise empató el partido (45+1’). Con el 2-2, el Bayern se marchó al descanso oliendo sangre y con la convicción de que la remontada era solo cuestión de tiempo.

En la segunda parte llegó el vendaval. Dayot Upamecano (54’) puso el 3-2, Harry Kane apareció como lo hace siempre (59’) para ampliar la ventaja, y Nicolas Jackson (77’). Para cerrar la faena, Olise firmó su doblete al 84’ y selló el 6-2 definitivo en un partido que pasó del susto a la celebración en una exhibición de autoridad.

Aunque Luis Díaz no anotó, su impacto fue evidente. Se asoció con fluidez, arrastró marcas, generó espacios y participó en varias acciones que terminaron en gol. Su presencia fue constante, dinámica y determinante para desorganizar a un Friburgo que nunca pudo detener su potencia y desequilibrio.

Con este triunfo, el Bayern continúa como líder sólido de la Bundesliga y mantiene un ritmo demoledor en el torneo local. Sin embargo, el calendario no da tregua: su próximo partido será por Champions el 26 de noviembre frente al Arsenal, un duelo crucial para las aspiraciones europeas. Pero ahí el Bayern sufrirá una baja sensible: Luis Díaz no podrá estar, debido a la expulsión que sufrió en el partido anterior frente al PSG.

El colombiano volverá a la acción el 29 de noviembre, cuando el Bayern reciba al St. Pauli por la Bundesliga, un partido en el que se espera que continúe con su impacto y regularidad en el esquema ofensivo del entrenador bávaro.

La remontada ante el Friburgo deja una sensación clara: el Bayern sigue siendo un equipo que, incluso cuando parece tambalear, encuentra fuerza en su orgullo, en su historia y en figuras como Luis Díaz, que sin necesidad de marcar, sigue demostrando que pertenece a la élite del fútbol mundial.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida