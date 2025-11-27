Clientes de BBVA ahora podrán retirar dinero en tiendas D1

Los clientes de BBVA podrán realizar retiros de dinero en todos los puntos de la cadena de tiendas D1 gracias a una nueva alianza estratégica entre ambas compañías. A partir de este acuerdo, los usuarios podrán retirar efectivo utilizando su tarjeta débito BBVA en cualquiera de los establecimientos D1 a nivel nacional. La medida aplica para clientes con cuentas de ahorro y cuentas corrientes del banco, quienes podrán disponer de su dinero de manera más cercana, práctica y rápida, sin necesidad de desplazarse hasta una oficina bancaria.



De acuerdo con la información entregada por la entidad financiera, los clientes podrán realizar retiros de hasta $700.000 por transacción, con un límite máximo diario de $2.100.000 utilizando su tarjeta débito en los puntos D1. Esta operación busca facilitar el acceso al efectivo para miles de usuarios en diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde la presencia de sucursales bancarias es limitada.

La red de corresponsales de BBVA alcanza los 60.000 puntos

Con la incorporación de las sedes de D1, que suman 2.700 nuevos puntos, BBVA completa una red de 60.000 corresponsales bancarios habilitados en todo el territorio nacional. Esta expansión fortalece la infraestructura de atención del banco y mejora significativamente la cobertura de servicios financieros, llevando soluciones a lugares donde antes el acceso al efectivo era más restringido. Alianzas similares a la anunciada con D1, el BBVA las tiene con otras organizaciones comerciales como Ara.

Uno de los principales beneficios de esta ampliación es que permitirá a los clientes acceder al dinero en efectivo de forma más rápida, cercana y conveniente, evitando traslados a oficinas bancarias, filas prolongadas y tiempos de espera. La red de tiendas D1, caracterizada por su amplia distribución geográfica, se convierte así en un aliado clave para acercar los servicios financieros a millones de colombianos.

Una apuesta por la bancarización y la innovación

Según BBVA, esta iniciativa hace parte de su estrategia para impulsar la bancarización en el país y ofrecer soluciones acordes con las necesidades cambiantes de sus usuarios.

Con alianzas como esta, la entidad busca consolidarse como un banco cercano, accesible e innovador, enfocado en mejorar la experiencia de sus clientes. La alianza con D1 refuerza la tendencia del sector financiero hacia modelos más flexibles, donde los servicios se integran a los espacios cotidianos de los consumidores, facilitando así su uso y cobertura.

