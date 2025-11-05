¡Un milagro! Bebé que nació 16 semanas antes de tiempo y con un peso de 300 gramos revoluciona la medicina alemana

Un caso inusual tiene asombrados a los galenos delHospital Universitario de Magdeburgo, en Alemania, luego de que una bebé naciera 16 semanas antes de la fecha prevista y con un peso de apenas 300 gramos.
El hecho ha sido calificado como “un pequeño milagro con una gran voluntad de vivir”, pues la recién nacida permaneció siete semanas con ventilación artificial antes de poder respirar por sí misma.
Lea también: Especial Medellín 350 años | Este fue el primer trasplante exitoso hecho en Colombia: se logró en Medellín
Cuando la pequeña llegó al mundo, sus manos medían lo mismo que la yema de un dedo adulto, y su cuerpo era tan diminuto y frágil que requería monitoreo constante, día y noche para controlar cada detalle de su evolución.