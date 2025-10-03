Medellín busca fortalecer el bilingüismo: ofrecen 5.000 becas para estudiar inglés con Sapiencia

Aprender inglés gratis y de forma virtual ahora es posible para miles de personas en Medellín. La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, abrió 5.000 cupos para cursos virtuales de inglés dirigidos a la ciudadanía en general y al personal del sector turístico.
La formación estará a cargo de la Ciudadela Digital @Medellín y busca fortalecer las competencias lingüísticas de jóvenes y adultos para mejorar sus oportunidades laborales, académicas y profesionales en un mundo cada vez más globalizado.
