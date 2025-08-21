Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por parte de expareja Camila Rodríguez

La justicia reconoció este jueves al cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, como víctima de violencia intrafamiliar, tras un proceso administrativo en su contra. La autoridad determinó que su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, incurrió en conductas de maltrato durante su relación.

Como parte del fallo, se dictaron medidas de protección a favor del cantante, incluyendo restricciones y obligaciones para su expareja, quien deberá participar en procesos de formación sobre manejo de impulsos, resolución de conflictos y control emocional. Asimismo, se aseguró que Beéle pueda mantener comunicación con sus hijos sin interferencias de terceros.