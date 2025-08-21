x

Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por parte de expareja Camila Rodríguez

La justicia colombiana falló a favor del cantante de reguetón Beéle, declarando a su expareja Camila Andrea Rodríguez Ascanio responsable de violencia intrafamiliar. La decisión incluyó medidas de protección para el artista y garantiza su comunicación con sus hijos.

  • La Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín, fue la encargada de comprobar el artista había sufrido varios tipos de maltrato por parte de su pareja. Imagen: tomada de instagram.
El Colombiano
hace 47 minutos
bookmark

La justicia reconoció este jueves al cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, como víctima de violencia intrafamiliar, tras un proceso administrativo en su contra. La autoridad determinó que su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, incurrió en conductas de maltrato durante su relación.

Como parte del fallo, se dictaron medidas de protección a favor del cantante, incluyendo restricciones y obligaciones para su expareja, quien deberá participar en procesos de formación sobre manejo de impulsos, resolución de conflictos y control emocional. Asimismo, se aseguró que Beéle pueda mantener comunicación con sus hijos sin interferencias de terceros.

De acuerdo a documentos conocidos por la revista Semana, la Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín, al revisar pruebas documentales y técnicas, concluyó que el artista sufrió abuso emocional, psicológico, económico y físico por parte de su pareja, incluyendo tres agresiones físicas confirmadas y un patrón de manipulación emocional, control financiero y coerción religiosa.

El fallo además descartó las denuncias iniciales de Rodríguez Ascanio contra Beéle, señalando que no existían elementos probatorios que las respaldaran, mientras que las evidencias en contra de la mujer fueron contundentes. Entre las medidas, se le prohibió afectar la integridad, buen nombre y tranquilidad del cantante, así como divulgar material que vulnerara su intimidad.

La firma representante de Beéle calificó la decisión como un avance significativo en la lucha contra la violencia intrafamiliar, resaltando el deber del Estado de proteger de manera efectiva a las víctimas.

Le puede interesar: Ya hizo ‘sold out’ en el Movistar Arena; ¿quién es Beéle y a qué se debe su éxito?

