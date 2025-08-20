Esposa de Pedro Sánchez fue convocada en España por nuevo caso de desvío de dinero

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, declaró el martes un portavoz de un tribunal de Madrid, nuevo episodio de los casos en que están involucradas personas del entorno de Pedro Sánchez.
Begoña Gómez fue convocada al tribunal para ser interrogada el 11 de septiembre por un presunto caso de desvío de fondos públicos, precisó a AFP el portavoz, sin dar detalles.
Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.