Bello Oriente, uno de los barrios más alejados y vulnerables de Medellín, tendrá nuevo megacolegio en 2027

La Institución Educativa Bello Oriente, en Manrique, será el décimo megacolegio que el alcalde Federico Gutiérrez se comprometió a construir en la ciudad. Esto luego del concepto favorable del estudio de detalle de riesgo que viabilizó esta nueva infraestructura para la parte alta de la comuna 3. Entérese: Alcaldía se alista para adjudicar obras de megacolegio en San Cristóbal El alcalde Gutiérrez Zuluaga, compartió en redes sociales los avances de los imaginarios del diseño de lo que será esta moderna sede que tendrá una capacidad para 540 estudiantes en jornada única. Con recursos por más de $35.000 millones, será un equipamiento de 4.762 metros cuadrados construidos y seis niveles (dos pisos más cuatro sótanos).

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada del diseño y la ejecución de los megacolegios contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027, indicó que esta institución se encuentra en idea básica y actualmente se adelantan los estudios y diseños técnicos para llegar a la fase de anteproyecto. Las obras iniciarían en marzo de 2026 y finalizarían en septiembre de 2027.

Así quedará el nuevo colegio en Bello Oriente. RENDER: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Pero este no será el único megacolegio que se construirá en Manrique. En esa misma comuna, la administración distrital ya se comprometió con la construcción de los colegios Rodrigo Lara Bonilla y Hernán Toro Agudelo. La inversión en estas tres sedes supera los $115.000 millones.

Las promesas del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez

El Plan de Desarrollo Distrital “Medellín Te Quiere” 2024-2027 tiene grandes compromisos en cuanto a la construcción y mejora de la infraestructura educativa, que abarca desde los jardines infantiles de Buen Comienzo hasta los colegios y equipamientos educativos de la ciudad. La administración distrital ha prometido una ”inversión histórica” destinada a devolver la dignidad a estos espacios y posicionar a Medellín a la vanguardia educativa.

En el ámbito de la primera infancia, el plan se compromete específicamente con la construcción de nuevas sedes para la atención integral a la primera infancia, con una meta de seis nuevos jardines infantiles de Buen Comienzo para el periodo 2024-2027. Además de las nuevas construcciones, se prevé la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura existente de Buen Comienzo, junto con la dotación necesaria para garantizar una atención de calidad. Este esfuerzo es parte del programa “Ecosistema para la primera infancia”, que cuenta con una asignación de más de $1,3 billones.