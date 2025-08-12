Bello Oriente, uno de los barrios más alejados y vulnerables de Medellín, tendrá nuevo megacolegio en 2027

La Institución Educativa Bello Oriente, en Manrique, será el décimo megacolegio que el alcalde Federico Gutiérrez se comprometió a construir en la ciudad.
Esto luego del concepto favorable del estudio de detalle de riesgo que viabilizó esta nueva infraestructura para la parte alta de la comuna 3.
El alcalde Gutiérrez Zuluaga, compartió en redes sociales los avances de los imaginarios del diseño de lo que será esta moderna sede que tendrá una capacidad para 540 estudiantes en jornada única.
Con recursos por más de $35.000 millones, será un equipamiento de 4.762 metros cuadrados construidos y seis niveles (dos pisos más cuatro sótanos).