Otro escándalo de Benedetti: los audios que lo comprometen con presunto soborno y evasión fiscal por caso Fonade

L as conversaciones corresponden a inicios de 2022, antes de la llegada al poder de Gustavo Petro, y evidencian que Benedetti intentó frenar un posible principio de oportunidad de Elsy Mireya Pinzón , su exsecretaria privada, cuya declaración es clave en el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta en su contra por tráfico de influencias.

En uno de los fragmentos revelados, Benedetti cuestiona al abogado de Pinzón por haber sugerido supuestamente un principio de oportunidad a su cliente:

—¿Dónde está la incomodidad mía? Que no es gran cosa. La incomodidad mía fue que un día llegó ella a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían en un principio de oportunidad —dice Benedetti.—Jamás diría eso, hombre. Jamás lo haría —responde el abogado.

—Pero no te pongas bravo... yo te estoy diciendo, lo que yo sé... Entonces ella me dice un día “No es que él es amigo de la fiscal y tal, que si me hacen un derecho de oportunidad y tal”.

Relacionado: ¿Petro se va a quedar solo con Benedetti? Así pelea con su propia gente

A partir de allí, el ministro le ofrece dinero a cambio de solucionar “el tema”.

—Ayúdame, ¿cómo hago para solucionar el tema contigo?, ¿tú qué me propones? Te estoy pidiendo una rebaja —insiste Benedetti.

—Son dos años de trabajo, yo cobré 25, pero pues no sé doctor usted qué rebaja me hará sobre eso —responde el abogado.

—Sin que me mientes la madre, ¿te puedo hacer una contrapropuesta?

—Bueno, hágale, no hay problema

—Bueno, déjame en 22. Pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro.

—Listo, no hay problema, no hay problema. —acepta el abogado.

Entérese: Corte Suprema envió a juicio a Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias en caso Fonade

—Como usted está en la campaña de Petro y todo, entonces deme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA —pide el jurista—Qué bueno, claro que sí —responde Benedetti.

En otra parte del audio, Benedetti reconoce sentirse “en modo fuga, por así decirlo... correteado”.

El ministro hace una referencia explícita a que el dinero en efectivo le evita explicar el origen del mismo ante los magistrados:

—No seas marica, no hay otra forma. No había de otra forma, sino... O si quieres te hago una consignación al banco y pasas un año contestando en la Corte cómo salió esa plata— dice Benedetti

Además del delito de tráfico de influencias, Benedetti, quien continúa ejerciendo funciones como jefe de la cartera del Interior, enfrenta otros seis procesos ante la justicia, de los cuales cuatro ya están en etapa formal y tres más se encuentran en indagación preliminar.