Nuevo round entre Benedetti y Reyes: el ministro reveló pruebas contra exdirector de la Dian que lo vincularían con red de contrabando

Crece la tensión entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, esta vez por una grave acusación del funcionario del Gobierno contra el conocido ‘Mr. Taxes’.
Y es que, en medio del rifirrafe que tiene su génesis en las revelaciones de Reyes sobre funcionarios que le habrían pedido cargos en la Dian y aduanas, Benedetti acusó a Reyes de participar en una red de contrabando, algo que ya había dejado entrever días antes en un cruce de mensajes por la red social X.
En ese vaivén de comentarios, el MinInterior había asegurado que el exdirector de la Dian “hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal (Andrés) Marín, usted era reconocido como ‘Orejas’, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”.