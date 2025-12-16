Nuevo round entre Benedetti y Reyes: el ministro reveló pruebas contra exdirector de la Dian que lo vincularían con red de contrabando

Crece la tensión entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, esta vez por una grave acusación del funcionario del Gobierno contra el conocido ‘Mr. Taxes’. Y es que, en medio del rifirrafe que tiene su génesis en las revelaciones de Reyes sobre funcionarios que le habrían pedido cargos en la Dian y aduanas, Benedetti acusó a Reyes de participar en una red de contrabando, algo que ya había dejado entrever días antes en un cruce de mensajes por la red social X. Lea aquí: Fractura en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se unen y anuncian su propia consulta para 2026 En ese vaivén de comentarios, el MinInterior había asegurado que el exdirector de la Dian “hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal (Andrés) Marín, usted era reconocido como ‘Orejas’, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”.

“Por eso, durante su administración es cuando más contrabando ha entrado al país, por hacer parte de la banda de ‘Papá Pitufo’. Además de su minúscula hoja de vida”, agregó Benedetti en la red social, un mensaje que luego fue respondido por Reyes asegurando que las afirmaciones del ministro “son injuriosas y calumniosas”. “Lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, añadió Reyes, actual precandidato presidencial. Pues bien, este martes, en diálogo con W Radio el ministro volvió a insistir en la denuncia y esta vez expuso una serie de pruebas. Siga leyendo: Lo que hay detrás del espectáculo en vivo de las peleas del círculo de Petro: más que fuego amigo Una de ellas sería una grabación del 31 de agosto de 2023 en la que se escucha conversar a Camilo Gómez, el agente encubierto Álvaro Galvis y Diego Marín, alias Papá Pitufo; sobre la relación de Luis Carlos Reyes con los contrabandistas antioqueños de alias Papaya. “Alguien puede decir es otro Reyes, o es otro ‘Orejas’ de quién están hablando. Pero hay un video de una declaración juramentada del 7 de septiembre del 2023, donde el agente encubierto dice que esa conversación es con relación directa a Luis Carlos Reyes y están hablando de ‘Papaya’ y del hijo de ‘Papaya’, los contrabandistas de Antioquia”, aseguró Benedetti a W Radio.

En un video en poder de la emisora se ve al agente Álvaro Galvis confirmar que de quien hablaban en dicha conversación es Reyes y menciona además a una mujer llamada Alexandra Rizo, que también trabajaba en la Dian en su momento y tenía una relación con el exdirector. Galvis aseguró que a esa mujer la señalaban de ser el “puente” entre los contrabandistas de alias Papaya y la Dian. Lea más: ¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno “Luis Carlos Reyes estaba beneficiando a los contrabandistas, en especial a los ‘Papayas’, nunca hubo una acción en contra de ellos, y los pocos resultados que tuvo contra ‘Papá Pitufo’ fueron paupérrimos, es obvio que él estaba infiltrado por ellos”, sostuvo Benedetti, que agregó que a Reyes lo sacaron de la Dian tras investigarlo por corrupción. “Cuando llegué, siempre lo vi como una especie de satélite dentro del Gobierno, a quien no se le preguntaba nada”, agregó. Dichas afirmaciones van en línea con lo expuesto por el presidente Gustavo Petro la semana pasada en medio del cruce de mensajes en X. El mandatario, de hecho, mencionó a la misma mujer que mencionó el agente infiltrado y habló de una “Dian paralela”, durante la dirección de Reyes.