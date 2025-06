Para Benedetti, el Gobierno ha sido uno de los principales afectados por este atentado. Por ello, sostuvo que no se puede descartar que haya sido para desestabilizar las gestiones de la administración Petro.

“Si hay alguien que le ha ido mal aparte de Miguel Uribe y su familia con el atentado contra Miguel Uribe es el Gobierno Nacional, está en las encuestas. Eso debilita al gobierno en cualquier parte del mundo”, señaló.

Para el ministro, esta denuncia es un acto “perverso” que no debería hacerse porque el presidente Petro “siempre ha respetado la oposición y no ha hablado nada contra el senador Miguel Uribe”.

“No hay un colombiano que me pueda mostrar un trino en que el presidente haya atacado a Miguel Uribe después del atentado. No hay ningún trino”, señaló.