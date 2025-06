Pese a voces que lo desaprueban, Benedetti insiste en que Petro sí puede decretar consulta popular

Lo escrito por Benedetti hace alusión a los esfuerzos que el ministro estaría haciendo para revivir la consulta popular de la reforma laboral, un punto “de honor” que el gobierno de Petro busca sacar adelante como sea, pese a que hoy no hay certeza de dónde saldrían los $700.000 millones para hacerla, según señaló el registrador Nacional.

El argumento del gobierno Petro es que como la mesa directiva no leyó antes de la votación la proposición con la solicitud del gobierno para aprobar la consulta popular, la votación con la que se derrotó la propuesta por falta de votos a favor de la medida estaría viciada.

El gobierno de Petro sostiene que, como supuestamente el Senado no se ha pronunciado oficialmente frente a la primera consulta popular presentada en el recinto por el gobierno el 1 de mayo; el presidente puede decretar el llamado a las urnas para dirimir el asunto que tiene enfrentados al poder ejecutivo y al poder legislativo.

De hecho, el presidente del Consejo de Estado Luis Alberto Álvarez Parra, en entrevista con Semana, indicó que lo que no puede hacerse vía ley, no puede adoptarse vía decreto.

“Si un gobierno pudiera sustituir al Congreso, entonces no es necesario que este exista. Porque basta con que una mayoría niegue un proyecto para que a su turno se habilite al presidente para hacerlo. Sí, hay casos que sí están previstos como la aprobación del Plan de Desarrollo para que en caso de que el Congreso no lo apruebe, lo adopte el presidente por Decreto. Pero, (las excepciones) son circunstancias calificada en la carta. Yo no veo con mucha juridicidad este asunto”, añadió.