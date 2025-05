El ministro del Interior se refirió además al masivo evento en Barranquilla liderado por el presidente Gustavo Petro, en el que el mandatario alertó por una “huelga general” ante el hundimiento de la consulta popular en el Senado.

“Él no está llamando a la huelga como tal, porque él no es la persona indicada o no es la que debe llamar a huelga a los trabajadores porque él no desempeña esa función. Siendo el líder natural él se despega de ese liderazgo para que las organizaciones sociales, los sindicatos, los maestros, los jóvenes las mujeres, los campesinos y los indígenas sean los que tomen la decisión”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la reforma laboral que revivió en el Senado tiene “un futuro hipotético incierto” y la experiencia les demuestra que “en el pasado nos ha demostrado que nos ha ido mal (...) todo lo que sea reforma social solamente por lastimar, en este caso el presidente Petro, la terminaron hundiendo”.