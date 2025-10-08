Benedetti responde a críticas por su “lujoso” reloj: “Es chimbo, me lo puse para que digan que soy un bandido”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un reloj que muchos usuarios identificaron como un Patek Philippe, una de las marcas más exclusivas del mundo. Ante la ola de comentarios sobre su supuesto “lujo millonario”, el funcionario decidió grabar un video para aclarar el origen del accesorio.
Conozca: Video | Benedetti y Montealegre sellan su reconciliación con un apretón de manos y un libro sobre estoicismo
“Ya que tienen tanto interés, aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj”, dijo al inicio de la grabación, que publicó en sus redes. En tono irónico, Benedetti aseguró que el reloj “no es un verdadero Patek Philippe”, sino una imitación. “Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo. Es chimbo, no es de verdad”, explicó.