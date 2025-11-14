x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Benedetti tiene ‘secuestrado’ a Petro?

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 1 hora
bookmark

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Primero, el escándalo de Armando Benedetti tras el allanamiento a su mansión en Puerto Colombia por presunta corrupción. Analizamos su reacción iracunda contra la magistrada Lombana, sus siete procesos judiciales y las dudas sobre el origen de su fortuna. Luego, revisamos la diplomacia errática de Gustavo Petro, marcada por anuncios contradictorios sobre ruptura de alianzas con Estados Unidos que sus subalternos deben corregir. Advertimos que amenazar la cooperación de inteligencia afecta la lucha contra la pedofilia en Medellín.

Finalmente, abordamos el caso de Juliana Guerrero, cuyo título fue anulado al revelarse que nunca asistió a clases en una universidad acusada de entregar diplomas exprés, aunque accedió a un crédito del ICETEX por 11 millones de pesos. Un escándalo que atenta contra la meritocracia y genera consecuencias internacionales.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida