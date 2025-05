“Fui blanco de ataques sistemáticos sin fundamento”: exdirectora del ICBF, Lina Arbeláez, tras retractación del ministro Benedetti

Este lunes, la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez (Gobierno Duque), se refirió a la retractación que tuvo que hacer el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras una conciliación realizada la semana pasada.

“Como directora del ICBF tomé decisiones firmes para proteger los recursos públicos. A raíz de eso, fui blanco de una campaña sistemática de ataques sin fundamento. No me dejé doblegar. Denuncié, persistí y la justicia me dio la razón”, dijo la exfuncionaria.