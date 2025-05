Buitrago presentó su renuncia irrevocable al cargo y anunció este jueves que estará en la cartera hasta el próximo 1 de junio, advirtiendo que su salida ocurre en medio de aparentes intentos de injerencia externos.

“Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, se lee en la carta de renuncia conocida por este diario.

Detrás de esas presiones estarían dos personajes que hace poco llegaron al Gobierno, pero que se ha convertido en funcionarios protagónicos: Armando Benedetti, ministro del Interior y Angie Rodríguez, directora del Dapre.

“Técnicamente esto nunca me lo pidió el presidente. Me llamó directamente Angie Rodríguez y Armando Benedetti y no sé por qué razón lo hacen. Eran mensajes fantasmas que aparecen y después desaparecen”, denunció Buitrago en entrevista con Noticias Caracol.

Frente a ello, Benedetti anunció que interpuso una demanda por injuria y calumnia. “Ya estoy cansado”, reclamó. “Ella dice que yo dizque la llamé para unos puestos y que por eso se va. Eso es mentira. La actuación de ella es la de una persona que botaron. Como la botaron sale a golpearle siempre al perro más flaco”.