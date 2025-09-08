Estos son los beneficios en los equipos de trabajo al implementar trabajo híbrido y remoto

Las modalidades de trabajo híbridas o completamente remotas son una realidad, antes improbable, pero hoy son un atractivo para la captación y retención de talentos.
Con su masificación durante y después del confinamiento por la pandemia, cobra importancia medir qué tan satisfechos están los empleados con esta modalidad de trabajo y las prioridades que les otorgan para que la elijan.
En este sentido, Great Place to Work publicó el informe del ambiente laboral en modalidad híbrida. Los resultados dan cuenta que la credibilidad y la comunicación, entre otros, tienen una mejor calificación en el trabajo remoto o híbrido.
