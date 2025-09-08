Beneficios de viajar en auto con tu mascota

3 y 4
Medellín y otros municipios recibirán 35 conciertos gratuitos con coros locales e internacionales.
Un grupo de hinchas venezolanos se volvió viral al difundir un video en el que piden a la Selección Colombia ayuda para la clasificación de la ‘vinotinto’ en la Copa del Mundo. Esto fue lo que dijeron.
El peso colombiano abrió la jornada de este lunes 8 de septiembre ganando 0,30% en la canasta de las emergentes.
Los cacos hurtaron el lujoso reloj a un cliente de un establecimiento en la zona turística de El Poblado.
En la embarcación se movilizaba la alcaldesa y 6 personas más. El hecho ocurrió a las 4:00 de la mañana de este 8 de septiembre, a esa hora hay restricciones para navegar por baja visibilidad y por temas de seguridad.
