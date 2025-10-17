Atención jóvenes: homologar horas de servicio social y otros beneficios por votar en Consejos de Juventud este 19 de octubre

Ante la abstención juvenil del 93,91% en las elecciones a Consejos Locales de Juventud (CLJ) de 2021, según cifras de la Registraduría, la Alcaldía de Bogotá respondió con una estrategia que espera, por lo menos en esta ocasión, mejorar los índices de participación.
La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, emitió la Circular No. 002 del 15 de octubre de 2025 para movilizar a los más de 1.8 millones de jóvenes habilitados para votar en la capital.
Esta medida acogió la propuesta de la bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, liderada por los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive, y busca revertir la tendencia donde “9 de cada 10 jóvenes simplemente no votaron”.